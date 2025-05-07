Погладил — получил по руке: рассказываем, что бесит кошку, когда вы её ласкаете

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка — не плюшевая игрушка. Даже самый ласковый пушистик может неожиданно взбеситься, если вы выбрали не тот момент или место для поглаживаний. Как распознать границы дозволенного?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Когда трогать категорически нельзя

Если кошка ест, спит, умывается или просто увлечена своими делами — не стоит её отвлекать. В такие моменты животное не готово к контакту и может резко отреагировать. Лучше дождаться, когда питомец сам подойдёт или будет расслаблен.

Сигналы, что пора остановиться:

тело стало напряжённым

уши прижаты назад

хвост дёргается или вздыблен

рот приоткрыт

раздаются рычание или шипение

Если заметили хотя бы один из этих признаков — отступите и дайте кошке пространство.

Где можно гладить, а где — табу

Наиболее "безопасные" зоны: подбородок, затылок, щёки и спина. Это напоминает кошке материнскую заботу, особенно если вы гладите по направлению роста шерсти. Многие кошки обожают ласки в области шеи.

А вот живот, хвост и лапы — запретная территория для большинства. Живот — уязвимая зона, и даже если кошка открывает его, это не всегда приглашение. Пальцы и хвост — чувствительные органы, часто используемые для общения.

Что делать, если кошка избегает ласки

Некоторые кошки вообще не любят телесный контакт — и это нормально. Причины могут быть в генетике, опыте общения с человеком в детстве или неприятных воспоминаниях, например, от похода к ветеринару.

Построить доверие поможет терпение:

играйте с питомцем, когда он в настроении

не навязывайтесь

наблюдайте за языком тела

ласкайте, только если кошка сама инициирует контакт

И главное — не разочаровывайтесь. Даже наименее ласковый кот может однажды прийти за вашей ладонью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

