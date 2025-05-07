Золотая рыбка превратилась в монстра: теперь экологи в панике

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд идея отпустить золотую рыбку в пруд кажется благородной. Пусть плавает в природе, а не в стеклянной банке! Но за этим жестом может скрываться настоящая экологическая катастрофа.

Фото: Designed by Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотая рыбка

Запрещено законом

Во Франции, например, выбрасывать домашних животных — преступление. Это касается не только кошек и собак, но и рыб. Закон строго: штраф до 45 000 евро и даже три года тюрьмы. Но дело не только в юридических последствиях.

Маленький разрушитель экосистем

Золотая рыбка кажется безобидной… до тех пор, пока не окажется в дикой среде. Там она быстро привыкает, начинает разрастаться до 50 см и весит до двух килограммов. Аппетит у неё тоже нешуточный — ест всё: икру, растения, личинок.

В незнакомом водоёме рыбка становится агрессором: вытесняет местные виды, разрушает пищевые цепочки и может занести болезни, к которым дикая фауна не готова.

Что делать, если рыбку не с кем оставить

Если вы больше не можете заботиться о питомце, не стоит отправлять его «на волю». Вместо этого:

Обратитесь в местные приюты или зоозащитные организации. Иногда они берут даже аквариумных рыб.

Спросите у знакомых, кто мог бы взять её с должным уходом.

В крайнем случае — свяжитесь с аквариумами, где есть специальные условия для содержания.

А главное — перед покупкой даже самой маленькой рыбки стоит подумать: готовы ли вы заботиться о ней всерьёз?

Уточнения

Аква́риумные рыбы — собирательное название таксономически разнородных рыб, которых содержат и разводят в аквариумах с декоративной целью.

