Кот, который прячется в батарею: породы, которым противопоказан холод

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие кошки не горят желанием выходить на улицу зимой, но есть те, для кого холода — настоящий стресс. Некоторые породы особенно чувствительны к температуре и требуют тёплого и комфортного ухода в холодный сезон.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Сфинкс: ни шерстинки защиты

Полное отсутствие шерсти делает сфинкса практически беззащитным перед холодом. Уже при первых заморозках такого кота лучше не выпускать из дома. Внутри он ищет тепло — укрывается в одеялах, спит у батарей. Чтобы не тратить слишком много энергии на согрев, ему нужна температура не ниже 22°C.

Саванна: дикарь из жарких мест

Саванна — потомок африканского сервала, и её природа не приспособлена к зимам. Хотя этот активный кот не боится воды, к холоду он относится резко негативно. В морозные дни лучше направить его энергию в "домашнее русло": предложите игровые комплексы, когтеточки и тёплые укрытия.

Сиамская кошка: короткошёрстная и южная

Шерсть у сиамов короткая и не даёт достаточной защиты от морозов. Зимой этим кошкам лучше оставаться дома. Интересно, что цвет их шерсти зависит от климата: в тёплых краях она светлее, в холодных — темнеет, чтобы улавливать больше тепла.

Сингапура: миниатюрность не про зиму

Компактная и изящная сингапура не может долго находиться на холоде — её короткая шерсть и небольшой вес не справляются с морозами. Но даже зимой ей нужно много двигаться, так что стоит запастись игрушками и уютным домиком.

Сомали: пушистый, но не утеплённый

Хотя сомали выглядит пушисто, у него нет подшерстка — именно он защищает от холода. В зимние месяцы этого жизнерадостного кота лучше держать в помещении. А чтобы он не скучал, создайте для него домашнюю "площадку" с развлечениями.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

