Собака стала рычать на всех подряд? Возможно, дело не в настроении

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если собака рычит — это ещё не повод для паники. Чаще всего так она просто сигнализирует: "Мне некомфортно". Но важно понять, откуда идёт тревога — и не усугубить ситуацию.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злая собака

Причины рычания

Рычание может быть вызвано разными причинами. Иногда это страх: собака застигнута врасплох и чувствует угрозу. Иногда — недостаток социализации или неуверенность в себе. В такой момент животное просто просит: "Дайте мне пространство".

Часто собака защищает свою территорию, пищу или даже любимую игрушку. Особенно если в доме появился новый питомец. Это нормальная реакция, и на привыкание уходит время.

Иногда рычание может указывать на прошлую травму — физическую или эмоциональную. Раннее отлучение от матери, жестокое обращение, тревожность, стресс при расставании — всё это отражается на поведении.

И, наконец, не стоит исключать и проблемы со здоровьем. Рычание может сопровождать боль, зуд, трудности при дыхании или даже хромоту. В таком случае следует как можно скорее обратиться к ветеринару.

Что делать, если собака рычит

Главное — не кричите. Это может усилить тревогу, а не решить проблему. Наказание или агрессия в ответ вызывают у собаки непонимание и ещё большую настороженность.

Вот что действительно стоит предпринять:

Успокойтесь сами — животное чувствует ваше напряжение.

Дайте собаке пространство, особенно если видны и другие признаки тревоги: прижатые уши, вздыбленная шерсть, напряжённая поза.

Устраните раздражающие факторы: шум, резкие запахи, вторжение в личное пространство.

Наблюдайте за поведением: может, рычание связано с определённой ситуацией или местом.

Если рычание становится регулярным, пригласите кинолога. Он поможет выявить причину и предложит корректные способы взаимодействия.

Рычание — не признак "плохой" собаки. Это её способ сказать, что что-то не так. И от вашей реакции зависит, перерастёт ли это в проблему — или останется всего лишь кратким сигналом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

