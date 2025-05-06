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Спать до обеда и не испытывать вины: собаки, которые просыпаются только к ужину

1:45
Зоосфера

Пока человек с трудом находит время на сон, собаки проводят во сне до половины суток. И если некоторые породы не прочь побегать и попрыгать, другие превращают отдых в полноценный образ жизни.

Собака спит с хозяином
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Собака спит с хозяином

Если нужен компаньон, который не будет требовать утренних пробежек и с радостью проспит дождливый день — вот пятёрка чемпионов по сну.

Ших-тцу — миниатюрный соня

Китайский ших-тцу, он же "собака-хризантема", обожает спать в любое время суток. Ему не нужны физические нагрузки, а на коленях у хозяина он может задремать даже под шум пылесоса.

Лхасо апсо — монах в теле пса

Тибетский лхасо апсо когда-то сторожил монастыри. Энергии в нём немного, зато любви к сну — с избытком. Взрослые собаки этой породы спят по 12-14 часов в день, а в пожилом возрасте — до 18.

Сенбернар — огромный и медлительный

Собаки этой швейцарской породы достигают до 110 кг и славятся спокойным, даже ленивым нравом. Их медленный метаболизм требует продолжительного восстановления, поэтому сон для них — почти как дыхание.

Пиренейская горная собака (патоу)

Пастушья порода с внушительным весом и спокойным характером. Несмотря на бдительность и охранные качества, патоу обожает длительный сон и входит в список самых "сонных" собак.

Карликовый храпун

Карликовый мопс — тот самый весёлый комочек с приплюснутой мордочкой, который не выносит жары и нагрузок. Он много спит, часто храпит, и в этом его обаяние. Сон помогает ему восстанавливаться после малейших усилий.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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