Спать до обеда и не испытывать вины: собаки, которые просыпаются только к ужину

Пока человек с трудом находит время на сон, собаки проводят во сне до половины суток. И если некоторые породы не прочь побегать и попрыгать, другие превращают отдых в полноценный образ жизни.
Если нужен компаньон, который не будет требовать утренних пробежек и с радостью проспит дождливый день — вот пятёрка чемпионов по сну.
Китайский ших-тцу, он же "собака-хризантема", обожает спать в любое время суток. Ему не нужны физические нагрузки, а на коленях у хозяина он может задремать даже под шум пылесоса.
Тибетский лхасо апсо когда-то сторожил монастыри. Энергии в нём немного, зато любви к сну — с избытком. Взрослые собаки этой породы спят по 12-14 часов в день, а в пожилом возрасте — до 18.
Собаки этой швейцарской породы достигают до 110 кг и славятся спокойным, даже ленивым нравом. Их медленный метаболизм требует продолжительного восстановления, поэтому сон для них — почти как дыхание.
Пастушья порода с внушительным весом и спокойным характером. Несмотря на бдительность и охранные качества, патоу обожает длительный сон и входит в список самых "сонных" собак.
Карликовый мопс — тот самый весёлый комочек с приплюснутой мордочкой, который не выносит жары и нагрузок. Он много спит, часто храпит, и в этом его обаяние. Сон помогает ему восстанавливаться после малейших усилий.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.