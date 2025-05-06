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Кошка пьёт из унитаза? Возможно, у неё нет других вариантов

2:23
Зоосфера

Если кошка пренебрегает миской и выбирает… унитаз — это не акт бунта и не насмешка. Это инстинкт, тревожный звоночек или даже просьба о помощи. Главное — понять, что стоит за этим странным поведением, и внести пару простых, но точечных изменений.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Что не так с миской

Застоявшаяся вода. Кошки — эстеты. Если жидкость в миске "вчерашняя" и тёплая — унитаз выглядит свежее.
Что делать: меняйте воду ежедневно, лучше — 2 раза в день. Добавьте кубик льда — для прохлады и интереса.

Место не то. Миска рядом с лотком или кормом? Это против природы кошки, ведь в дикой среде зоны еды, питья и туалета разделены.
Что делать: переместите миску в отдельное, тихое место, вдали от миски с кормом.

Материал и запах. Пластик часто сохраняет запахи, которые отпугивают животных.
Что делать: замените миску на керамику или нержавейку — без резких ароматов и безопаснее в использовании.

Может быть, дело в эмоциях

Шум, дети, пылесос — если рядом с миской питомец однажды испугался, он может надолго запомнить это как опасное место.
Что делать: обеспечьте спокойную зону для питья, без резких звуков и движения.

Стресс или скука. Некоторые коты ищут воду в унитазе не из жажды, а от скуки — это ритуал, способ привлечь внимание.
Что делать: обогатите среду, добавьте фонтанчик для воды — имитация ручейка активирует природный интерес.

Удобство тоже важно

Миска с бортиками может раздражать чувствительные усы.
Что делать: выберите широкую и устойчивую посуду с низкими краями. Лучше — с нескользящим основанием.

Когда стоит волноваться

Если кот вообще отказывается пить, даже из унитаза — это уже не поведенческая причуда, а возможный симптом.
Что делать: обратиться к ветеринару, чтобы исключить обезвоживание или внутренние проблемы.

Кот пьёт из унитаза не назло, а потому что что-то не устраивает в текущих условиях. Меняя не животное, а среду, можно легко и без стресса вернуть его к миске — и даже наладить с ним доверие.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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