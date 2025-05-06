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Зачем он роется в клумбе и ест землю? Не глупость — это сигнал

2:13
Зоосфера

Если собака вдруг начала поедать землю — в саду, на прогулке или даже дома из цветочного горшка — это может выглядеть странно и тревожно. Но для самих собак это не просто каприз. Такое поведение может указывать на физические, эмоциональные или поведенческие проблемы. Важно не игнорировать сигналы.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Возможные причины

1. Дефицит минералов

Самая частая причина — нехватка питательных веществ, особенно железа или магния. Инстинкт подсказывает животному восполнить дефицит тем, что есть под лапами — в буквальном смысле.

Что делать: проконсультироваться с ветеринаром и пересмотреть рацион: добавить качественные корма или специальные добавки.

2. Любопытство и возраст

Щенки и молодые собаки исследуют мир ртом. Почва, ветки, камни — всё идёт в ход.

Что делать: наблюдать, переключать внимание на безопасные игрушки, жевательные лакомства, тренировки и игры.

3. Проблемы с пищеварением

Иногда собаки едят землю, чтобы снять дискомфорт в кишечнике. Это может быть сигналом о вздутии, паразитах или расстройствах ЖКТ.

Что делать: пройти дегельминтизацию, при повторении — обратиться к ветеринару. Важно исключить заболевание.

4. Скука, стресс и пикацизм

Если животному не хватает внимания, активности или эмоционального комфорта, оно может начать грызть и есть несъедобное — это уже психологическая реакция, похожая на навязчивое поведение.

Что делать: увеличить физическую и умственную нагрузку, устранить источники тревоги, создать "богатую" среду (игры, общение, маршруты для прогулок). При ухудшении — консультация с зоопсихологом.

Когда бить тревогу

  • Собака ест землю регулярно и навязчиво

  • Поведение сопровождается рвотой, поносом, апатией

  • Замечено поедание камней, пластика, мусора

  • Есть признаки стресса или агрессии

В таких случаях важно не откладывать визит к врачу, чтобы исключить серьёзные проблемы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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