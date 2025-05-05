Погуляли — и хватит: сколько минут на лапах выдерживает щенок без вреда для здоровья

Щенки полны энергии, но при этом быстро устают. Правильно организованные прогулки и умеренные физические нагрузки — важнейший элемент их развития. Вот что нужно знать о первых выходах на улицу, тренировках и безопасности.
Оптимальная продолжительность — от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста и породы. Маленьким щенкам хватает 2-3 прогулок по 15 минут в день. Более длительные — для подросших и активных питомцев.
Ориентируйтесь на правило: 5 минут активности на каждый месяц жизни, дважды в день. То есть трёхмесячному щенку достаточно двух 15-минутных прогулок.
С 2-3 месяцев, при условии, что он прошёл вакцинацию и вы следите за его безопасностью. До 4 месяцев стоит избегать контактов с незнакомыми животными, так как иммунитет ещё не сформирован полностью.
Щенки делают первые шаги с 3-й недели жизни, но уверенно начинают передвигаться ближе к 1 месяцу. С этого момента они уже активно исследуют окружающее пространство.
Крупные породы — с 12 месяцев,
Средние — с 6-8 месяцев,
Мелкие — примерно с 5 месяцев.
Лестницы могут травмировать ещё неокрепшие суставы, поэтому до этого возраста важно избегать нагрузки.
Начните с ошейника — дайте щенку привыкнуть к нему дома.
Затем прикрепите поводок и проведите первые "прогулки" по комнате.
Хвалите, поощряйте лакомством и играми.
Делайте это ежедневно, постепенно увеличивая продолжительность.
С терпением и лаской щенок научится ходить рядом и с радостью отправляться на прогулку.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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