Погуляли — и хватит: сколько минут на лапах выдерживает щенок без вреда для здоровья

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Щенки полны энергии, но при этом быстро устают. Правильно организованные прогулки и умеренные физические нагрузки — важнейший элемент их развития. Вот что нужно знать о первых выходах на улицу, тренировках и безопасности.

Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Сколько должна длиться прогулка

Оптимальная продолжительность — от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста и породы. Маленьким щенкам хватает 2-3 прогулок по 15 минут в день. Более длительные — для подросших и активных питомцев.

Ориентируйтесь на правило: 5 минут активности на каждый месяц жизни, дважды в день. То есть трёхмесячному щенку достаточно двух 15-минутных прогулок.

Когда можно начинать выгуливать щенка

С 2-3 месяцев, при условии, что он прошёл вакцинацию и вы следите за его безопасностью. До 4 месяцев стоит избегать контактов с незнакомыми животными, так как иммунитет ещё не сформирован полностью.

Когда щенок начинает хорошо ходить

Щенки делают первые шаги с 3-й недели жизни, но уверенно начинают передвигаться ближе к 1 месяцу. С этого момента они уже активно исследуют окружающее пространство.

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Крупные породы — с 12 месяцев,

Средние — с 6-8 месяцев,

Мелкие — примерно с 5 месяцев.

Лестницы могут травмировать ещё неокрепшие суставы, поэтому до этого возраста важно избегать нагрузки.

Как приучить щенка к поводку

Начните с ошейника — дайте щенку привыкнуть к нему дома. Затем прикрепите поводок и проведите первые "прогулки" по комнате. Хвалите, поощряйте лакомством и играми. Делайте это ежедневно, постепенно увеличивая продолжительность.

С терпением и лаской щенок научится ходить рядом и с радостью отправляться на прогулку.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

