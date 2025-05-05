Звук, после которого все замирают: почему кошки шипят, и когда пора бить тревогу

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Шипение — один из самых выразительных и тревожных звуков, которые может издать кошка. Оно звучит как смесь вздоха, свиста и рычания. Но за этим звуком всегда что-то стоит: от испуга до боли. Разберёмся, что именно.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка кричит

Страх, раздражение и боль

Главная причина шипения — страх. Кошка может почувствовать угрозу от собаки, незнакомого человека или другой кошки. Это естественная защитная реакция, сигнализирующая: "Не подходи!"

Иногда шипение — следствие раздражения. Например, если кошку принуждают играть или гладят против её воли. Такое поведение — способ сказать "хватит" в очень понятной форме.

Частое шипение без видимой причины может быть признаком хронического стресса или даже скрытой боли. Если кошка начинает шипеть, когда её берут на руки, стоит проверить, нет ли у неё раны или ушиба. В этом случае поможет только визит к ветеринару.

Что делать, если кошка шипит

Главное правило — не приближаться. У кошек сильный инстинкт самозащиты, и если они чувствуют угрозу, могут укусить или поцарапать. Дайте кошке пространство и время.

Никаких наказаний. Кошки не связывают наказание с поведением, которое его вызвало, и это может только усугубить стресс. Лучше подождать, пока питомец сам не захочет наладить контакт.

Как успокоить кошку

Уберите раздражающий фактор, если это возможно.

Используйте кошачью мяту или успокаивающие феромоны, если шипение вызвано стрессом.

Проверьте здоровье: боль — частая причина агрессивной реакции.

Создайте спокойную обстановку: мягкий голос, игры и отсутствие резких движений помогут восстановить доверие.

Если шипение стало привычкой — стоит обратиться к зоопсихологу. Это не каприз, а сигнал, который нельзя игнорировать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

