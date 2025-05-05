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Звук, после которого все замирают: почему кошки шипят, и когда пора бить тревогу

2:01
Зоосфера

Шипение — один из самых выразительных и тревожных звуков, которые может издать кошка. Оно звучит как смесь вздоха, свиста и рычания. Но за этим звуком всегда что-то стоит: от испуга до боли. Разберёмся, что именно.

Кошка кричит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка кричит

Страх, раздражение и боль

Главная причина шипения — страх. Кошка может почувствовать угрозу от собаки, незнакомого человека или другой кошки. Это естественная защитная реакция, сигнализирующая: "Не подходи!"

Иногда шипение — следствие раздражения. Например, если кошку принуждают играть или гладят против её воли. Такое поведение — способ сказать "хватит" в очень понятной форме.

Частое шипение без видимой причины может быть признаком хронического стресса или даже скрытой боли. Если кошка начинает шипеть, когда её берут на руки, стоит проверить, нет ли у неё раны или ушиба. В этом случае поможет только визит к ветеринару.

Что делать, если кошка шипит

Главное правило — не приближаться. У кошек сильный инстинкт самозащиты, и если они чувствуют угрозу, могут укусить или поцарапать. Дайте кошке пространство и время.

Никаких наказаний. Кошки не связывают наказание с поведением, которое его вызвало, и это может только усугубить стресс. Лучше подождать, пока питомец сам не захочет наладить контакт.

Как успокоить кошку

  • Уберите раздражающий фактор, если это возможно.

  • Используйте кошачью мяту или успокаивающие феромоны, если шипение вызвано стрессом.

  • Проверьте здоровье: боль — частая причина агрессивной реакции.

  • Создайте спокойную обстановку: мягкий голос, игры и отсутствие резких движений помогут восстановить доверие.

Если шипение стало привычкой — стоит обратиться к зоопсихологу. Это не каприз, а сигнал, который нельзя игнорировать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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