Живые окаменелости с крыльями: эти птицы жили при динозаврах — и существуют до сих пор

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мир птиц полон сюрпризов. Некоторые современные виды не просто напоминают древних предков — они словно вышли прямиком из мелового периода.

Фото: commons.wikimedia.org by Yathin S Krishnappa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Страус идёт по дороге

Их тела хранят черты, знакомые ещё динозаврам, а образ жизни почти не изменился за миллионы лет. Вот пять по-настоящему древних птиц, которые продолжают удивлять.

Хацин

Этот странный обитатель тропических лесов Амазонии выглядит как результат эволюционного эксперимента. У птенцов хацинов на крыльях — настоящие когти, которые помогают им карабкаться по веткам, как миниатюрные динозавры.

Вид отделился от остальных птиц около 64 миллионов лет назад. Хацин питается листьями и ферментирует их, как корова, из-за чего пахнет не слишком приятно.

Песчаный журавль

Громкий, почти трубный крик этой птицы слышен за километры, а история его рода уходит более чем на 10 миллионов лет назад.

Песчаные журавли летают на огромные расстояния и селятся в болотах и лугах. Их предки ещё бродили по Земле рядом с мамонтами.

Гагары

Их клювы похожи на копья, а крики — на сцены из фильмов ужасов. Гагары живут у северных озёр и уже около 50 миллионов лет специализируются на глубинной охоте.

Их кости более плотные, чем у других птиц — это помогает нырять, но делает их неуклюжими на суше. Они до сих пор остались настоящими водоплавающими хищниками.

Кагу

Эту редкую птицу можно встретить только в Новой Каледонии. Она не умеет летать, кричит пугающе громко и имеет яркие красные лапы.

Её предки живут на планете уже более 30 миллионов лет. Но сегодня кагу в опасности: ей угрожают инвазивные виды и разрушение среды обитания.

Страус

Самая тяжёлая из ныне живущих птиц может разогнаться до 70 км/ч и легко дать фору многим животным. Он не летает, но это его совсем не смущает.

Страусы существуют более 56 миллионов лет и до сих пор успешно выживают в суровых условиях саванн.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад.

