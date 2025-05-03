Солнце не прощает: вы не поверите, насколько быстро перегревается собака

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Температура тела у собаки начала стремительно подниматься? Не теряйте ни секунды — охлаждение должно начаться немедленно. Жара может стать смертельно опасной уже за считанные минуты.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака на жаре

Срочная помощь: как быстро охладить собаку

Для молодых и здоровых собак, находящихся в сознании, лучшее решение — погружение в прохладную воду. Это может быть даже детский бассейн или большая ванна. Главное — следите, чтобы голова питомца оставалась над водой.

Если полного погружения не добиться, поливайте собаку холодной водой без перерыва. Используйте всё, что под рукой: шланг, бутылку, ведро. Важно, чтобы вода была холоднее температуры тела животного.

Для пожилых собак или питомцев с хроническими заболеваниями действуйте мягче:

аккуратно обрызгайте их водой комнатной температуры (не ледяной!),

избегайте попадания воды в морду,

создайте поток воздуха с помощью вентилятора, кондиционера или ветра,

приложите лёд в полотенце к области паха и подмышек — не к голой коже!

Прекратите охлаждение при первых признаках озноба или дрожи. И ни в коем случае не укутывайте животное влажным полотенцем — это может привести к ещё большему перегреву.

Как действовать в пути

Пока везёте собаку к ветеринару, включите в машине кондиционер или откройте окна — нужен постоянный доступ свежего воздуха.

Никогда не оставляйте собаку в машине

Благотворительная организация Dogs Trust напоминает: даже кратковременное пребывание в раскалённой машине может убить животное.

При температуре воздуха всего в 22 °C салон машины может разогреться до 33 °C всего за 10 минут. А ведь собаки не потеют, как люди, и не могут так же эффективно охлаждаться.

Что делать, если вы стали свидетелем беды

Если вы увидели собаку, запертую в машине в жару, и она в опасности — немедленно звоните по номеру 999. Не ждите, что кто-то другой вмешается.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

