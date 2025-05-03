Не такая уж и сухопутная: это существо всё делало наоборот — даже эволюцию

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ехидна — колючее яйцекладущее чудо с клювом — и без того считалась одним из самых странных млекопитающих на планете. Но теперь, возможно, она ещё и бывшая амфибия. Новое исследование полностью переворачивает представления о её эволюции: предки ехидны, вероятно, обитали не на суше, а в воде.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2 Ехидна

Назад к истокам: кто на самом деле были предки ехидн

До недавнего времени считалось, что ехидны и утконосы произошли от наземных животных, и только утконосы позже приспособились к жизни в воде.

Но исследование плечевой кости вымершего вида Kryoryctes cadburyi, жившего 108 миллионов лет назад, дало повод усомниться в этом.

Учёные из Австралии провели микросканирование окаменевшей кости, найденной в "Бухте динозавров".

Форма кости напоминала ехидну, но её внутренняя структура — толстые костные стенки и суженная полость костного мозга — больше напоминала утконоса.

"Мы были удивлены, обнаружив, что внутренняя структура больше похожа на утконоса, чем на ехидну", — объяснила палеонтолог Сью Хэнд.

Толстые кости могли выполнять роль балласта, помогая животному нырять. Это говорит о том, что K. cadburyi вёл полуводный образ жизни и мог быть предком обеих групп — и ехидн, и утконосов.

Почему ехидны стали сухопутными

Скорее всего, предки ехидн покинули воду позже, а их кости "облегчились" — признак адаптации к наземной среде.

Интересно, что такие "обратные" примеры перехода от воды к суше крайне редки в эволюции млекопитающих.

"Чем более водным становится млекопитающее, тем сложнее ему вернуться на сушу", — отметила Хэнд.

Однако полуводные виды, как утконосы, могут жить "на два фронта" — и в норах, и в воде. Это делает их идеальными кандидатами на смену среды обитания.

Следы водного прошлого — прямо в теле ехидны

Электрорецепторы на клюве, задние лапы, направленные назад, как у утконосов, — всё это указывает на водное наследие.

Особенно интересно, что окаменелости, похожие на утконосов, датируются 100 млн лет, а у ехидн — менее 2 млн.

Пока данных о древних ехиднах немного. Почти все их вымершие родственники известны лишь по зубам и челюстям.

Плечевая кость K. cadburyi остаётся единственной костью конечности однопроходного, найденной наукой.

Уточнения

Ехи́дновые (лат. Tachyglossidae) — семейство млекопитающих из отряда однопроходных. Семейство содержит три рода, из них один вымерший. Современный ареал семейства включает: Австралию, Новую Гвинею и острова в проливе Басса.

