Не такая уж и сухопутная: это существо всё делало наоборот — даже эволюцию

Ехидна — колючее яйцекладущее чудо с клювом — и без того считалась одним из самых странных млекопитающих на планете. Но теперь, возможно, она ещё и бывшая амфибия. Новое исследование полностью переворачивает представления о её эволюции: предки ехидны, вероятно, обитали не на суше, а в воде.
До недавнего времени считалось, что ехидны и утконосы произошли от наземных животных, и только утконосы позже приспособились к жизни в воде.
Но исследование плечевой кости вымершего вида Kryoryctes cadburyi, жившего 108 миллионов лет назад, дало повод усомниться в этом.
Учёные из Австралии провели микросканирование окаменевшей кости, найденной в "Бухте динозавров".
Форма кости напоминала ехидну, но её внутренняя структура — толстые костные стенки и суженная полость костного мозга — больше напоминала утконоса.
"Мы были удивлены, обнаружив, что внутренняя структура больше похожа на утконоса, чем на ехидну", — объяснила палеонтолог Сью Хэнд.
Толстые кости могли выполнять роль балласта, помогая животному нырять. Это говорит о том, что K. cadburyi вёл полуводный образ жизни и мог быть предком обеих групп — и ехидн, и утконосов.
Скорее всего, предки ехидн покинули воду позже, а их кости "облегчились" — признак адаптации к наземной среде.
Интересно, что такие "обратные" примеры перехода от воды к суше крайне редки в эволюции млекопитающих.
"Чем более водным становится млекопитающее, тем сложнее ему вернуться на сушу", — отметила Хэнд.
Однако полуводные виды, как утконосы, могут жить "на два фронта" — и в норах, и в воде. Это делает их идеальными кандидатами на смену среды обитания.
Электрорецепторы на клюве, задние лапы, направленные назад, как у утконосов, — всё это указывает на водное наследие.
Особенно интересно, что окаменелости, похожие на утконосов, датируются 100 млн лет, а у ехидн — менее 2 млн.
Пока данных о древних ехиднах немного. Почти все их вымершие родственники известны лишь по зубам и челюстям.
Плечевая кость K. cadburyi остаётся единственной костью конечности однопроходного, найденной наукой.
Ехи́дновые (лат. Tachyglossidae) — семейство млекопитающих из отряда однопроходных. Семейство содержит три рода, из них один вымерший. Современный ареал семейства включает: Австралию, Новую Гвинею и острова в проливе Басса.
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