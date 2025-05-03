Спят, мурлычут и не шкодят — кого выбирают те, кто не хочет проблем

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Зоосфера

Кошка — идеальный вариант для тех, кто мечтает о домашнем животном, но не готов к ураганной энергии собаки. Она самодостаточна, умеет развлекать себя и не требует много времени. Но и среди котиков бывают "требовательные натуры" — шумные, капризные, с характером.

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

А есть и такие, кто умеет не мешать жить, но всё равно приносит море радости. Вот несколько пород, которые считаются особенно "лёгкими" в быту.

Британская короткошерстная

Одна из самых популярных. Плюшевая шубка, спокойный характер, железные нервы. Легко адаптируется, не лезет без повода, отлично ладит с детьми. Уход — минимум: вычёсывание раз в неделю.

Шотландская вислоухая

Квартирный интеллигент: спокойна, нежна, не склонна к разрушениям. Любит комфорт, не устраивает "гонки" по утрам. Уход — простейший, проблем со здоровьем мало, если порода не переусложнена селекцией.

Рэгдолл

Идеальна для тех, кто хочет кошку-компаньона. Спокойна, обожает сидеть на руках, послушна. Не особо активна, не орёт, не шкодит. Единственный нюанс — расчёсывание длинной шерсти.

Русская голубая

Умна, чистоплотна, деликатна. Не нуждается в постоянном внимании, но привязана к человеку. Короткая шерсть не требует особого ухода. Отличный выбор для тех, кто много работает.

Сфинкс

Не линяет, идеален для аллергиков. Очень контактный, любит обниматься. Правда, кожа требует заботы — от холода и солнца придётся беречь. Но в остальном — одна из самых "человечных" кошек.

Корниш-рекс

Кудрявая, игривая, почти не линяет. Общительна, но ненавязчива. Быстро учится командам, легко уживается в семье. Идеальна для тех, кто хочет кота с "перчинкой".

Бирманская кошка

Ласковая, уравновешенная, обожает играть и общаться. Шерсть — пушистая, но не проблемная. Не агрессивна, отлично ладит с другими питомцами.

Конечно, любой кот — это индивидуальность. Даже дворняжка с улицы может стать самым покладистым другом, если найти к ней подход. Главное — забота и любовь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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