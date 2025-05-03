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Купили за десятки тысяч — а потом выбросили: кто из кошек чаще оказывается на улице

2:44
Зоосфера

Кошки — не аксессуар и не временная игрушка. Они требуют заботы, внимания, лечения и ответственности. Однако на практике даже породистые красавцы нередко оказываются на улице или в приюте. Причина чаще всего одна: хозяева не были готовы к реальности.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Почему отказываются даже от породистых

Иногда отказ от питомца — вынужденная мера: тяжёлая болезнь владельца или чрезвычайные обстоятельства. Но в большинстве случаев — это просто нежелание решать проблемы. Мол, милый котёнок перестал быть удобным — пора искать ему "новый дом".

Чаще всего страдают обычные беспородные животные. Но и породистые, купленные за немалые деньги, регулярно попадают в списки "ненужных". Вот те, кто чаще других оказывается преданным.

Британская короткошерстная

Эти плюшевые коты — любимцы соцсетей и витрин. Но за спокойным нравом скрываются частые проблемы со здоровьем: сердечные заболевания, патологии почек. Лечение требует усилий и средств. Готовы ли к этому все владельцы?

Сиамская

Они умны и верны, но громки, активны и ревнивы. Постоянный "диалог" с человеком и эмоциональность сиамок не каждому по плечу. Многие ожидают спокойного компаньона — а получают "говоруна" с характером.

Персидская

Шикарная шерсть — это не только красота, но и ежедневный уход. Добавим сюда склонность к простудам и врождённые патологии. Те, кто не хочет расчёсывать и лечить, быстро устают от "проблем".

Мейн-кун

Гиганты среди кошек. Им нужно пространство, еда, энергия. Мейн-куну тесно в маленькой квартире, а хозяину дорого в зоомагазине. И от породы, казалось бы, мечты — отказываются.

Сфинкс

Эти безволосые создания вызывают восторг — и недоумение. Уход за кожей, защита от солнца и холода, протирание складок — неожиданная рутина для тех, кто хотел "просто модного кота".

Шотландская вислоухая

Милые ушки — результат мутации, затрагивающей хрящи и суставы. Болезни у этих кошек — частое явление, а забота о них требует вложений. Хвостатый компаньон превращается в "проблему", которую нередко просто сдают.

Перед тем как взять породистого питомца, важно не только влюбиться во внешность, но и разобраться в том, с чем предстоит жить: особенности характера, уход, склонность к болезням. Иначе даже самый дорогой кот может оказаться ненужным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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