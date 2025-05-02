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Выведены ради красоты, но страдают каждый день: что не так с этими породами

2:03
Зоосфера

Селекция животных — дело давнее, но раньше она служила чёткой цели: улучшить рабочие качества, повысить продуктивность, облегчить быт. Сегодня же иногда кажется, что выводят не живых существ, а дизайнерские причуды — и именно с этим связаны самые спорные породы последнего века.

Мопс
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мопс

Голуби-дутыши: не видят, не летают, не едят

Эти птицы выглядят эффектно — с раздутым зобом-шаром, как надувной мяч. Но за красотой скрыт сплошной дискомфорт. Они почти не летают, часто травмируют себя в драках, страдают от слабого иммунитета и буквально не могут нормально есть.

Пузыреглаз: рыбка, которой всё мешает

Золотая рыбка-мутант с глазами-пузырями — это не сказка, а реальность аквариумистов. Её зрение почти отсутствует, а пузыри мешают питаться и ориентироваться. Любое изменение воды — стресс. Живёт вдвое меньше обычных собратьев, зато выглядит "экзотично".

Шотландская вислоухая: красивая, но с болью

За милыми ушками скрывается генетическая проблема. Мутация, отвечающая за форму ушей, одновременно влияет на суставы и позвоночник. Эти кошки часто страдают от артрита уже в молодом возрасте. Некоторые международные организации и вовсе не признают породу.

Брахицефалы: милая мордочка с побочкой

Мопсы и бульдоги с "детскими" лицами не могут полноценно дышать, есть, играть. Их жизнь — борьба с храпом, гипоксией и проблемами сердца. Нельзя бегать, волноваться и летать на самолётах. Всё ради того, чтобы выглядеть забавно.

Животные с фермы: об этом не любят говорить

Цыплята, у которых не держат ноги, быки, не способные родить без кесарева, коровы с гиперлактацией — всё это тоже результат селекции. Только разница в том, что сельхозживотные не живут долго, и потому на их страдания часто закрывают глаза.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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