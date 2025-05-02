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Лень как образ жизни: 15 животных, которым и пальцем шевельнуть жалко

1:52
Зоосфера

Когда кажется, что в выходные ты достиг предела расслабления, взгляни на этих ребят из животного царства. Их девиз — "двигаться медленно, жить долго, не напрягаться вообще".

Панда в Московском Зоопарке
Фото: moscowzoo.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Панда в Московском Зоопарке

Панды буквально отказались спасать свой вид. Им лень размножаться: бамбук важнее. Результат — долгие программы восстановления популяции.

Кукушки изобрели родительский аутсорсинг: снесли яйцо — и в чужое гнездо. Пусть другие выкармливают. Гениально и бесстыдно.

Ленивцы не просто ленивы — они целый биом. В их шерсти заводятся водоросли, грибы и даже насекомые. И ничего, живут себе — и не чешутся.

Акула-нянька спит почти всё время. Когда проголодается — медленно плывёт по дну, как подводный робот-пылесос. Ест то, что само под нос приплывёт.

Медленный лори двигается так, будто кадры заело. Но если кто-то рискнёт укусить — отравится. У этого пушистого увальня ядовитые железы.

Морская звезда вообще не виновата — у неё нет ни плавников, ни ног. Перемещается на течении. И как-то живёт.

Комары — лентяи-гедонисты. Самцы пьют нектар, самки — кровь. Ни забот, ни хлопот, только отдых и размножение.

Какапо — попугай, который не летает. Весит до 4 кг и просто гуляет по земле. Ловят его все, кому не лень. Вид — на грани вымирания.

Карликовая ящерица блютанга ждёт еду, не выходя из дома. Сидит в старой паучьей норе и надеется, что вкусненькое само пробежит мимо.

Эти животные будто взяли за правило: не суетись — и доживёшь до ста. Может, и нам стоит прислушаться?

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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