Собака как будто на воле, но нет: что не так с жизнью во дворе без прогулок

Кажется логичным: если у собаки есть просторный двор, где она может бегать, нюхать, валяться и охранять границы, зачем тогда ежедневно выводить её за калитку? Однако специалисты уверены: двор — это не замена прогулке, а лишь её дополнение. И вот почему.
Даже активный пёс, оставленный во дворе, чаще всего просто лежит, охраняет территорию и скучает. Он не будет сам тренироваться, развиваться или искать новые впечатления. Это всё - задача человека. Прогулка даёт собаке:
умственную стимуляцию (новые запахи, маршруты, звуки);
социализацию (контакт с другими собаками, людьми, городским шумом);
уверенность и ориентацию в окрестностях, что важно, если она вдруг потеряется.
Физическая нагрузка.
Прогулка — это движение на расстояние, в разном темпе и рельефе. Это намного полезнее, чем 10 кругов по двору.
Социализация.
Собака учится вести себя в обществе, становится спокойнее, увереннее и менее тревожной.
Умственная активность.
Обнюхивание новых мест — лучший способ "перезагрузки" мозга собаки. Это снижает скуку и помогает избежать деструктивного поведения.
Разнообразие.
Выход за пределы участка — важный способ расширить картину мира собаки и её эмоциональное равновесие.
Отношения с хозяином.
Прогулки укрепляют доверие и контакт между вами и вашим питомцем.
Движение и свежий воздух полезны и для человека
Повод оторваться от экрана и отдохнуть психически
Возможность общения с другими владельцами
Способ приучить собаку к командам в реальных условиях
Это просто приятно — гулять вместе
Даже если у вас большой участок, не заменяйте прогулки пассивным пребыванием во дворе. Ваш пёс ждёт не только физической нагрузки, но и приключений, запахов, знакомств и вашего общества. И в этом — вся суть собачьего счастья.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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