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Собака как будто на воле, но нет: что не так с жизнью во дворе без прогулок

2:16
Зоосфера

Кажется логичным: если у собаки есть просторный двор, где она может бегать, нюхать, валяться и охранять границы, зачем тогда ежедневно выводить её за калитку? Однако специалисты уверены: двор — это не замена прогулке, а лишь её дополнение. И вот почему.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Собаки сами себя не развивают

Даже активный пёс, оставленный во дворе, чаще всего просто лежит, охраняет территорию и скучает. Он не будет сам тренироваться, развиваться или искать новые впечатления. Это всё - задача человека. Прогулка даёт собаке:

  • умственную стимуляцию (новые запахи, маршруты, звуки);

  • социализацию (контакт с другими собаками, людьми, городским шумом);

  • уверенность и ориентацию в окрестностях, что важно, если она вдруг потеряется.

5 причин, почему собакам нужны прогулки

  1. Физическая нагрузка.
    Прогулка — это движение на расстояние, в разном темпе и рельефе. Это намного полезнее, чем 10 кругов по двору.

  2. Социализация.
    Собака учится вести себя в обществе, становится спокойнее, увереннее и менее тревожной.

  3. Умственная активность.
    Обнюхивание новых мест — лучший способ "перезагрузки" мозга собаки. Это снижает скуку и помогает избежать деструктивного поведения.

  4. Разнообразие.
    Выход за пределы участка — важный способ расширить картину мира собаки и её эмоциональное равновесие.

  5. Отношения с хозяином.
    Прогулки укрепляют доверие и контакт между вами и вашим питомцем.

И 5 причин, почему это нужно вам

  • Движение и свежий воздух полезны и для человека

  • Повод оторваться от экрана и отдохнуть психически

  • Возможность общения с другими владельцами

  • Способ приучить собаку к командам в реальных условиях

  • Это просто приятно — гулять вместе

Даже если у вас большой участок, не заменяйте прогулки пассивным пребыванием во дворе. Ваш пёс ждёт не только физической нагрузки, но и приключений, запахов, знакомств и вашего общества. И в этом — вся суть собачьего счастья.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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