Собака как будто на воле, но нет: что не так с жизнью во дворе без прогулок

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется логичным: если у собаки есть просторный двор, где она может бегать, нюхать, валяться и охранять границы, зачем тогда ежедневно выводить её за калитку? Однако специалисты уверены: двор — это не замена прогулке, а лишь её дополнение. И вот почему.

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Собаки сами себя не развивают

Даже активный пёс, оставленный во дворе, чаще всего просто лежит, охраняет территорию и скучает. Он не будет сам тренироваться, развиваться или искать новые впечатления. Это всё - задача человека. Прогулка даёт собаке:

умственную стимуляцию (новые запахи, маршруты, звуки);

социализацию (контакт с другими собаками, людьми, городским шумом);

уверенность и ориентацию в окрестностях, что важно, если она вдруг потеряется.

5 причин, почему собакам нужны прогулки

Физическая нагрузка.

Прогулка — это движение на расстояние, в разном темпе и рельефе. Это намного полезнее, чем 10 кругов по двору. Социализация.

Собака учится вести себя в обществе, становится спокойнее, увереннее и менее тревожной. Умственная активность.

Обнюхивание новых мест — лучший способ "перезагрузки" мозга собаки. Это снижает скуку и помогает избежать деструктивного поведения. Разнообразие.

Выход за пределы участка — важный способ расширить картину мира собаки и её эмоциональное равновесие. Отношения с хозяином.

Прогулки укрепляют доверие и контакт между вами и вашим питомцем.

И 5 причин, почему это нужно вам

Движение и свежий воздух полезны и для человека

Повод оторваться от экрана и отдохнуть психически

Возможность общения с другими владельцами

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Это просто приятно — гулять вместе

Даже если у вас большой участок, не заменяйте прогулки пассивным пребыванием во дворе. Ваш пёс ждёт не только физической нагрузки, но и приключений, запахов, знакомств и вашего общества. И в этом — вся суть собачьего счастья.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



