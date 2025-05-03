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Кот играл с ниткой, а оказался на операционном столе

1:29
Зоосфера

Клубок ниток — деталь из открытки. Котёнок весело возится с мотком, а хозяйка умиляется. Но реальность может оказаться совсем не умильной — а хирургической. История кота Альбуса из Ростовской области это доказала: простая нить превратилась в смертельную ловушку, которая прошла через весь желудочно-кишечный тракт, "собрав" на себя кишечник, как на шпажку.

Скучающая кошка
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скучающая кошка

Операция на грани

Кот Альбус — тот ещё искатель приключений. В прошлом ветеринары клиники "Айболит" уже спасали его мать, а теперь настал черёд самого питомца. Как рассказали специалисты, нить не только обмоталась вокруг языка, но и зацепилась за внутренние органы. Пришлось проводить сложную и рискованную операцию.

Хирурги отметили: повреждения кишечника были серьёзными. Но благодаря профессионализму команды, кот выжил. Сейчас он в стабильном состоянии и идёт на поправку.

Почему нитки — это не игра

Проглоченная нить может:

  • застрять в гортани или обмотаться вокруг языка

  • вызвать кишечную непроходимость

  • нанести внутренние разрывы и кровотечения

  • потребовать экстренной операции

Как избежать беды

  • Убирайте все нитки, клубки, тесьму, мешковину и ёлочные дождики вне зоны доступа.

  • Никогда не давайте питомцу играть с верёвками без присмотра.

  • Используйте только безопасные игрушки из зоомагазинов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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