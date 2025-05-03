Кот играл с ниткой, а оказался на операционном столе

Клубок ниток — деталь из открытки. Котёнок весело возится с мотком, а хозяйка умиляется. Но реальность может оказаться совсем не умильной — а хирургической. История кота Альбуса из Ростовской области это доказала: простая нить превратилась в смертельную ловушку, которая прошла через весь желудочно-кишечный тракт, "собрав" на себя кишечник, как на шпажку.
Кот Альбус — тот ещё искатель приключений. В прошлом ветеринары клиники "Айболит" уже спасали его мать, а теперь настал черёд самого питомца. Как рассказали специалисты, нить не только обмоталась вокруг языка, но и зацепилась за внутренние органы. Пришлось проводить сложную и рискованную операцию.
Хирурги отметили: повреждения кишечника были серьёзными. Но благодаря профессионализму команды, кот выжил. Сейчас он в стабильном состоянии и идёт на поправку.
Проглоченная нить может:
застрять в гортани или обмотаться вокруг языка
вызвать кишечную непроходимость
нанести внутренние разрывы и кровотечения
потребовать экстренной операции
Убирайте все нитки, клубки, тесьму, мешковину и ёлочные дождики вне зоны доступа.
Никогда не давайте питомцу играть с верёвками без присмотра.
Используйте только безопасные игрушки из зоомагазинов.
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