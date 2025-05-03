Кот играл с ниткой, а оказался на операционном столе

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Клубок ниток — деталь из открытки. Котёнок весело возится с мотком, а хозяйка умиляется. Но реальность может оказаться совсем не умильной — а хирургической. История кота Альбуса из Ростовской области это доказала: простая нить превратилась в смертельную ловушку, которая прошла через весь желудочно-кишечный тракт, "собрав" на себя кишечник, как на шпажку.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Операция на грани

Кот Альбус — тот ещё искатель приключений. В прошлом ветеринары клиники "Айболит" уже спасали его мать, а теперь настал черёд самого питомца. Как рассказали специалисты, нить не только обмоталась вокруг языка, но и зацепилась за внутренние органы. Пришлось проводить сложную и рискованную операцию.

Хирурги отметили: повреждения кишечника были серьёзными. Но благодаря профессионализму команды, кот выжил. Сейчас он в стабильном состоянии и идёт на поправку.

Почему нитки — это не игра

Проглоченная нить может:

застрять в гортани или обмотаться вокруг языка

вызвать кишечную непроходимость

нанести внутренние разрывы и кровотечения

потребовать экстренной операции

Как избежать беды

Убирайте все нитки, клубки, тесьму, мешковину и ёлочные дождики вне зоны доступа.

Никогда не давайте питомцу играть с верёвками без присмотра.

Используйте только безопасные игрушки из зоомагазинов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



