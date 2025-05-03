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Кошка как будто кайфует от хлорки — но вот почему это может быть опасно

2:19
Зоосфера

Хозяйка только открыла флакон с хлоркой, а кошка уже крутится возле ванной и трётся о пол. Знакомо? Многие владельцы замечают странную тягу питомцев к резкому запаху бытовой химии. Особенно — к хлорке. Но что же так манит кошек в этом едком аромате? И почему безобидный интерес может закончиться визитом к ветеринару?

Ориентальная кошка
Фото: commons.wikimedia.org by FAUSTMEPHISTOPHELES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ориентальная кошка

Что притягивает кошек к хлорке

Есть две версии:

Запах феромонов

Некоторые компоненты хлорсодержащих средств по строению напоминают кошачьи феромоны. Обонятельные рецепторы кошек "воспринимают" их как нечто возбуждающее и начинают посылать сигналы, вызывая эйфорию, похожую на эффект от кошачьей мяты.

Инстинкт "территориальной чистки"

По другой теории, кошки воспринимают резкий запах как вторжение чужака и начинают тереться о поверхность, пытаясь "перебить" чужой аромат собственным.

Как реагирует кошачий организм

Среди характерных признаков:

  • расширенные зрачки

  • активное мурлыканье

  • повышенная игривость

  • перекатывания по полу

  • потирание мордой

  • возбуждение, похожее на опьянение

Но за показной радостью может скрываться опасность.

Когда хлорка становится угрозой

Хлор — токсичен. При вдыхании, слизывании или контакте с шерстью он может вызвать:

  • раздражение дыхательных путей

  • ожоги слизистых

  • рвоту

  • кашель

  • вялость, отказ от пищи

  • судороги и даже потерю сознания в тяжёлых случаях

Что делать при отравлении

Если кошка активно контактировала с хлоркой и у неё появились тревожные симптомы:

  1. Немедленно вынесите её на свежий воздух.

  2. Промойте слизистые (рот, нос, глаза) тёплой водой.

  3. Предложите воду внутрь.

  4. Смойте хлорку с шерсти.

  5. Свяжитесь с ветеринаром.

Не занимайтесь самолечением — только врач сможет оценить состояние и при необходимости назначить капельницы, абсорбенты или кислород.

Как защитить питомца

  • Убирайтесь, когда кошка в другой комнате

  • Промывайте поверхности после уборки

  • Всегда проветривайте помещение

  • Выбирайте безопасные альтернативы: средства на основе уксуса, соды или специально маркированные как "pet friendly"

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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