Кошка как будто кайфует от хлорки — но вот почему это может быть опасно

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хозяйка только открыла флакон с хлоркой, а кошка уже крутится возле ванной и трётся о пол. Знакомо? Многие владельцы замечают странную тягу питомцев к резкому запаху бытовой химии. Особенно — к хлорке. Но что же так манит кошек в этом едком аромате? И почему безобидный интерес может закончиться визитом к ветеринару?

Фото: commons.wikimedia.org by FAUSTMEPHISTOPHELES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ориентальная кошка

Что притягивает кошек к хлорке

Есть две версии:

Запах феромонов

Некоторые компоненты хлорсодержащих средств по строению напоминают кошачьи феромоны. Обонятельные рецепторы кошек "воспринимают" их как нечто возбуждающее и начинают посылать сигналы, вызывая эйфорию, похожую на эффект от кошачьей мяты.

Инстинкт "территориальной чистки"

По другой теории, кошки воспринимают резкий запах как вторжение чужака и начинают тереться о поверхность, пытаясь "перебить" чужой аромат собственным.

Как реагирует кошачий организм

Среди характерных признаков:

расширенные зрачки

активное мурлыканье

повышенная игривость

перекатывания по полу

потирание мордой

возбуждение, похожее на опьянение

Но за показной радостью может скрываться опасность.

Когда хлорка становится угрозой

Хлор — токсичен. При вдыхании, слизывании или контакте с шерстью он может вызвать:

раздражение дыхательных путей

ожоги слизистых

рвоту

кашель

вялость, отказ от пищи

судороги и даже потерю сознания в тяжёлых случаях

Что делать при отравлении

Если кошка активно контактировала с хлоркой и у неё появились тревожные симптомы:

Немедленно вынесите её на свежий воздух. Промойте слизистые (рот, нос, глаза) тёплой водой. Предложите воду внутрь. Смойте хлорку с шерсти. Свяжитесь с ветеринаром.

Не занимайтесь самолечением — только врач сможет оценить состояние и при необходимости назначить капельницы, абсорбенты или кислород.

Как защитить питомца

Убирайтесь, когда кошка в другой комнате

Промывайте поверхности после уборки

Всегда проветривайте помещение

Выбирайте безопасные альтернативы: средства на основе уксуса, соды или специально маркированные как "pet friendly"

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



