Кошка как будто кайфует от хлорки — но вот почему это может быть опасно

Хозяйка только открыла флакон с хлоркой, а кошка уже крутится возле ванной и трётся о пол. Знакомо? Многие владельцы замечают странную тягу питомцев к резкому запаху бытовой химии. Особенно — к хлорке. Но что же так манит кошек в этом едком аромате? И почему безобидный интерес может закончиться визитом к ветеринару?
Есть две версии:
Запах феромонов
Некоторые компоненты хлорсодержащих средств по строению напоминают кошачьи феромоны. Обонятельные рецепторы кошек "воспринимают" их как нечто возбуждающее и начинают посылать сигналы, вызывая эйфорию, похожую на эффект от кошачьей мяты.
Инстинкт "территориальной чистки"
По другой теории, кошки воспринимают резкий запах как вторжение чужака и начинают тереться о поверхность, пытаясь "перебить" чужой аромат собственным.
Среди характерных признаков:
расширенные зрачки
активное мурлыканье
повышенная игривость
перекатывания по полу
потирание мордой
возбуждение, похожее на опьянение
Но за показной радостью может скрываться опасность.
Хлор — токсичен. При вдыхании, слизывании или контакте с шерстью он может вызвать:
раздражение дыхательных путей
ожоги слизистых
рвоту
кашель
вялость, отказ от пищи
судороги и даже потерю сознания в тяжёлых случаях
Если кошка активно контактировала с хлоркой и у неё появились тревожные симптомы:
Немедленно вынесите её на свежий воздух.
Промойте слизистые (рот, нос, глаза) тёплой водой.
Предложите воду внутрь.
Смойте хлорку с шерсти.
Свяжитесь с ветеринаром.
Не занимайтесь самолечением — только врач сможет оценить состояние и при необходимости назначить капельницы, абсорбенты или кислород.
Убирайтесь, когда кошка в другой комнате
Промывайте поверхности после уборки
Всегда проветривайте помещение
Выбирайте безопасные альтернативы: средства на основе уксуса, соды или специально маркированные как "pet friendly"
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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