Медленный морг и блаженный взгляд — кошка подаёт сигнал, который вы могли не замечать

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

История про улыбку чеширского кота кажется милой сказкой. Но в реальной жизни у кошек всё иначе. И хотя люди часто придают питомцам человеческие черты, с улыбкой всё не так просто.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Откуда взялась идея о кошачьей улыбке

Многие замечали: когда кошка расслаблена, она слегка прищуривается и медленно моргает. Эти движения век выглядят как что-то вроде блаженной улыбки. Так и появилось предположение — если кошка моргает медленно, значит, у неё хорошее настроение.

Что показал эксперимент

Когда люди начали повторять эти медленные моргания, глядя кошке в глаза, случилось неожиданное — кошка моргала в ответ. Это выглядело как форма общения. Не агрессия, не страх, а спокойный контакт.

Что это значит на самом деле

Медленное моргание — не улыбка в привычном нам смысле, а сигнал: всё спокойно, я тебе доверяю. В такие моменты кошка чувствует себя в безопасности, и это очень близко к нашему представлению о счастье.

К тому же кошки отлично улавливают эмоции хозяев. Они реагируют на интонации, выражение лица и даже на улыбку. Иногда они отвечают по-своему — не улыбкой, а прикосновением, мурчанием, мягкими движениями лап или даже попыткой вылизать вам руку.

Как кошка показывает, что ей хорошо

Если кошка:

бодает вас лбом,

мнёт лапами одеяло или вашу руку,

приносит игрушки,

укладывается рядом и мурлычет,

облизывает волосы или кожу —

значит, она вам доверяет и чувствует себя спокойно. И в этом, пожалуй, её настоящая улыбка.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

