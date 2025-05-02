Медленный морг и блаженный взгляд — кошка подаёт сигнал, который вы могли не замечать

История про улыбку чеширского кота кажется милой сказкой. Но в реальной жизни у кошек всё иначе. И хотя люди часто придают питомцам человеческие черты, с улыбкой всё не так просто.
Многие замечали: когда кошка расслаблена, она слегка прищуривается и медленно моргает. Эти движения век выглядят как что-то вроде блаженной улыбки. Так и появилось предположение — если кошка моргает медленно, значит, у неё хорошее настроение.
Когда люди начали повторять эти медленные моргания, глядя кошке в глаза, случилось неожиданное — кошка моргала в ответ. Это выглядело как форма общения. Не агрессия, не страх, а спокойный контакт.
Медленное моргание — не улыбка в привычном нам смысле, а сигнал: всё спокойно, я тебе доверяю. В такие моменты кошка чувствует себя в безопасности, и это очень близко к нашему представлению о счастье.
К тому же кошки отлично улавливают эмоции хозяев. Они реагируют на интонации, выражение лица и даже на улыбку. Иногда они отвечают по-своему — не улыбкой, а прикосновением, мурчанием, мягкими движениями лап или даже попыткой вылизать вам руку.
Если кошка:
значит, она вам доверяет и чувствует себя спокойно. И в этом, пожалуй, её настоящая улыбка.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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