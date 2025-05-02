Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сетчатка под атакой: как магазинные ягоды подрывают здоровье глаз
Грибы, курица и сыр — запекаем идеальное блюдо за 20 минут
Как подготовить почву для роскошного тимьяна
Патио, которому позавидуют соседи: идеи от лучших дизайнеров
США ищет пути к переговорам с Китаем, но не показывает этого открыто — неужели, что то пошло не по плану
Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Скрытые гастрономические сокровища-2025: кулинарные маршруты, о которых вы не догадывались
5 удивительных преимуществ танцев: от здоровья сердца до уверенности в себе

Медленный морг и блаженный взгляд — кошка подаёт сигнал, который вы могли не замечать

1:44
Зоосфера

История про улыбку чеширского кота кажется милой сказкой. Но в реальной жизни у кошек всё иначе. И хотя люди часто придают питомцам человеческие черты, с улыбкой всё не так просто.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Откуда взялась идея о кошачьей улыбке

Многие замечали: когда кошка расслаблена, она слегка прищуривается и медленно моргает. Эти движения век выглядят как что-то вроде блаженной улыбки. Так и появилось предположение — если кошка моргает медленно, значит, у неё хорошее настроение.

Что показал эксперимент

Когда люди начали повторять эти медленные моргания, глядя кошке в глаза, случилось неожиданное — кошка моргала в ответ. Это выглядело как форма общения. Не агрессия, не страх, а спокойный контакт.

Что это значит на самом деле

Медленное моргание — не улыбка в привычном нам смысле, а сигнал: всё спокойно, я тебе доверяю. В такие моменты кошка чувствует себя в безопасности, и это очень близко к нашему представлению о счастье.

К тому же кошки отлично улавливают эмоции хозяев. Они реагируют на интонации, выражение лица и даже на улыбку. Иногда они отвечают по-своему — не улыбкой, а прикосновением, мурчанием, мягкими движениями лап или даже попыткой вылизать вам руку.

Как кошка показывает, что ей хорошо

Если кошка:

  • бодает вас лбом,
  • мнёт лапами одеяло или вашу руку,
  • приносит игрушки,
  • укладывается рядом и мурлычет,
  • облизывает волосы или кожу —

значит, она вам доверяет и чувствует себя спокойно. И в этом, пожалуй, её настоящая улыбка.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Последние материалы
Как подготовить почву для роскошного тимьяна
Патио, которому позавидуют соседи: идеи от лучших дизайнеров
Медленный морг и блаженный взгляд — кошка подаёт сигнал, который вы могли не замечать
США ищет пути к переговорам с Китаем, но не показывает этого открыто — неужели, что то пошло не по плану
Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Скрытые гастрономические сокровища-2025: кулинарные маршруты, о которых вы не догадывались
5 удивительных преимуществ танцев: от здоровья сердца до уверенности в себе
Искусственный интеллект в действии: как 90% сотрудников Dukaan заменили чат-ботами
Водонаева иронично высказалась о беременности девушки Тимати
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.