Сырое мясо в миске — и вирус в организме: о чём молчат сторонники натурального питания

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие уверены, что натуральное питание — это забота о здоровье питомца. Но за этим выбором могут скрываться серьёзные риски. Особенно если в миске оказывается сырое мясо.

Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая кошка

Вирусы, про которые не расскажут на упаковке

Сырая свинина — главный источник вируса Ауески. Болезнь редко фиксируется в глобальной статистике, но в некоторых регионах вспышки происходят регулярно. И если заражение всё-таки произошло — шансов спасти животное почти нет. Болезнь развивается молниеносно, поражая нервную систему.

Паразиты и бактерии — угроза, которую не видно

Сальмонелла, личинки глистов и другие патогены могут быть в мясе, которое на вид кажется абсолютно свежим. Ни запах, ни внешний вид не гарантируют безопасности. Даже заморозка не спасает — некоторые паразиты спокойно переносят низкие температуры и остаются активными.

Риск для всей семьи

Даже если питомец внешне чувствует себя нормально, он может стать носителем инфекции. А значит, заразиться может ребёнок, пожилой родственник или человек с ослабленным иммунитетом — через миску, шерсть или обычный контакт.

Что делать, если хочется натурального, но безопасного

Лучший способ снизить риски — термическая обработка. Отварное мясо без соли и специй безопаснее, не перегружает печень и не провоцирует воспаления. А если хочется быть уверенным на сто процентов — стоит выбрать промышленный корм. Он проходит санитарный контроль, сбалансирован по составу и избавляет от рисков заражения.

Безопасность важнее моды

Сыроедение кажется естественным, но это не делает его безопасным. Каждый владелец решает сам, чем кормить питомца. Но если есть способ защитить здоровье любимца — почему бы не выбрать его?

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

