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Ожирение у собаки опаснее, чем вы думаете: последствия пугают даже врачей

1:38
Зоосфера

Лишний вес у питомца - это не мило, а опасно. Он влияет не только на подвижность, но и разрушает здоровье изнутри. Суставы, сердце, гормоны - всё страдает. А заметить проблему порой бывает непросто, особенно если собака не подаёт "явных" сигналов.

Голден ретривер
Фото: Канал t.me/pitomcy_vetandlife by Скриншот канала t.me/pitomcy_vetandlife, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голден ретривер

Как понять, что вес — уже лишний

У каждой породы есть свои нормы. Но даже без весов можно многое заметить:

  • Если вы легко прощупываете рёбра и позвоночник — всё в порядке.
  • Если приходится нащупывать их с усилием — стоит насторожиться.
  • Жировые складки на боках и округлый живот — уже сигнал.

У собак с лишним весом появляется одышка, даже если они немного прошлись. Походка становится вялой, валкой, как у утки. Пропадает интерес к активным играм и прогулкам, снижается половое влечение — это тоже тревожные знаки.

Что страдает в первую очередь

Сердце, сосуды, суставы - главные мишени. Вес давит на позвоночник, перегружает лапы, сбивает ритм сердца. Нарушается работа пищеварения, обостряются хронические болезни, может развиться диабет. Даже настроение собаки меняется: она становится вялой, раздражительной, иногда просто "отстраняется" от семьи.

Почему это важно

Ожирение сокращает жизнь питомца. Оно подтачивает здоровье по всем фронтам и может сделать старость собаки мучительной. И дело не только в лишних килограммах — а в том, как сильно они мешают жить.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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