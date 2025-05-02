Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ваш выбор косметики влияет на экологию: 3 неочевидных факта
Не поливайте сухие растения: узнайте, как их правильно восстановить
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Самое красивое рядом: эти три деревни рядом с Парижем будто сошли с открытки
Завтрак, который запускает обмен веществ: когда и как правильно есть с утра
Захоронение времён 30-летней войны: кто покоится в роскошной шёлковой ткани
Забудьте про долгую зарядку: китайский кроссовер готов ехать через 10 минут
Как приготовить идеальные куриные котлеты, которые не развалятся: секреты мягкости
Гарри Кейн принимает решение о переходе в Премьер-лигу

Лосось под кайфом: лекарства из сточных вод меняют миграцию рыб

Зоосфера

Психоактивные вещества добрались до водоёмов — и начали менять жизнь дикой природы. Международная команда учёных выяснила, что остатки лекарств в реках влияют на поведение молоди атлантического лосося, включая её миграцию в море.

атлантический лосось
Фото: commons.wikimedia by Timothy Knepp, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
атлантический лосось

Речь идёт о препаратах вроде клобазама, назначаемого людям при нарушениях сна. В шведской реке Даль учёные установили: рыба, подвергшаяся его воздействию, мигрирует быстрее и эффективнее, особенно на участках с плотинами. С виду — позитивный эффект. Но на деле всё сложнее.

Что происходит с лососем:

Под действием препарата у рыбы меняется стайное поведение. Это может нарушать природные ритмы и схемы выживания. Ученые предупреждают: любое вмешательство в поведение дикой популяции способно привести к каскаду экологических последствий.

900+ веществ в реках:

Исследования показывают: в реках и озёрах по всему миру находят следы сотен лекарств — от обезболивающих до антидепрессантов. Эти вещества, попадая в воду, воздействуют на нервную систему животных — иногда незаметно, но радикально.

Как это проверяли:

Для эксперимента использовали микроимплантаты и датчики. Учёные отслеживали поведение рыб в реальной среде, а не в лаборатории. Оказалось, препараты влияют даже на такие сложные природные сценарии, как морская миграция.

Почему это важно:

Снижение численности лосося связано не только с рыболовством и изменением среды, но и с тем, что мы спускаем в воду. Новые методы очистки сточных вод уже помогают, но учёные также призывают к разработке экологичных препаратов, которые быстрее распадаются и не вредят окружающей среде.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Домашние животные
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Последние материалы
Как ваш выбор косметики влияет на экологию: 3 неочевидных факта
Не поливайте сухие растения: узнайте, как их правильно восстановить
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Самое красивое рядом: эти три деревни рядом с Парижем будто сошли с открытки
Завтрак, который запускает обмен веществ: когда и как правильно есть с утра
Захоронение времён 30-летней войны: кто покоится в роскошной шёлковой ткани
Забудьте про долгую зарядку: китайский кроссовер готов ехать через 10 минут
Как приготовить идеальные куриные котлеты, которые не развалятся: секреты мягкости
Гарри Кейн принимает решение о переходе в Премьер-лигу
Лосось под кайфом: лекарства из сточных вод меняют миграцию рыб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.