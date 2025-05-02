Лосось под кайфом: лекарства из сточных вод меняют миграцию рыб

Психоактивные вещества добрались до водоёмов — и начали менять жизнь дикой природы. Международная команда учёных выяснила, что остатки лекарств в реках влияют на поведение молоди атлантического лосося, включая её миграцию в море.

Фото: commons.wikimedia by Timothy Knepp, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ атлантический лосось

Речь идёт о препаратах вроде клобазама, назначаемого людям при нарушениях сна. В шведской реке Даль учёные установили: рыба, подвергшаяся его воздействию, мигрирует быстрее и эффективнее, особенно на участках с плотинами. С виду — позитивный эффект. Но на деле всё сложнее.

Что происходит с лососем:

Под действием препарата у рыбы меняется стайное поведение. Это может нарушать природные ритмы и схемы выживания. Ученые предупреждают: любое вмешательство в поведение дикой популяции способно привести к каскаду экологических последствий.

900+ веществ в реках:

Исследования показывают: в реках и озёрах по всему миру находят следы сотен лекарств — от обезболивающих до антидепрессантов. Эти вещества, попадая в воду, воздействуют на нервную систему животных — иногда незаметно, но радикально.

Как это проверяли:

Для эксперимента использовали микроимплантаты и датчики. Учёные отслеживали поведение рыб в реальной среде, а не в лаборатории. Оказалось, препараты влияют даже на такие сложные природные сценарии, как морская миграция.

Почему это важно:

Снижение численности лосося связано не только с рыболовством и изменением среды, но и с тем, что мы спускаем в воду. Новые методы очистки сточных вод уже помогают, но учёные также призывают к разработке экологичных препаратов, которые быстрее распадаются и не вредят окружающей среде.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

