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Кошка устраивает тык-дык в 4 утра — и не стесняется: вот как её остановить

1:52
Зоосфера

Днём — милота, ночью — кошачий театр.
Пушистый друг с невинным взглядом внезапно превращается в неугомонного "тыкдыка", который поёт арии под дверь, сбрасывает телефон со стола и раскапывает лоток, как будто ищет золото. Знакомо?

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Это не злой умысел, а вполне объяснимое поведение. Главное — научиться с ним справляться.

Почему кошка так себя ведёт

Вариантов несколько:

  • Хочет есть. Даже если корм в миске есть — нужен новый, только что насыпанный.

  • Хочет внимания. А как его добиться? Конечно, с шумом и эффектом!

  • Ей скучно. Особенно если весь день была одна и накопила энергию.

Кошка быстро понимает, что ночная активность — самый надёжный способ поднять всех на уши.

Как приучить к тишине

Самый действенный способ — полный игнор.
Не ругайте, не вставайте, не подавайте ни малейшего сигнала, что услышали её. Даже если сброшена кружка, кот поёт в лотке, а подушка оккупирована.

Терпеть придётся неделю-две. Но результат стоит усилий: питомец поймёт, что ночью — спим, а не устраиваем цирк.

Альтернатива: уставший кот — спящий кот

За час до сна устройте кошке активный вечер: поиграйте в охоту на мышку, попрыгайте с удочкой, дайте поразмяться.

После этого — корм, ласка и уют. Утомлённый и довольный кот гораздо охотнее пойдёт спать, а не будить всех с криками и сальто на шкафу.

Главное — терпение

Да, первые ночи будут непростыми. Но любовь, режим и немного хитрости помогут восстановить покой в доме. А кот, как ни крути, останется самым любимым — даже если с утра вы находите тапки в раковине.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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