Кошка устраивает тык-дык в 4 утра — и не стесняется: вот как её остановить

Днём — милота, ночью — кошачий театр.
Пушистый друг с невинным взглядом внезапно превращается в неугомонного "тыкдыка", который поёт арии под дверь, сбрасывает телефон со стола и раскапывает лоток, как будто ищет золото. Знакомо?
Это не злой умысел, а вполне объяснимое поведение. Главное — научиться с ним справляться.
Вариантов несколько:
Хочет есть. Даже если корм в миске есть — нужен новый, только что насыпанный.
Хочет внимания. А как его добиться? Конечно, с шумом и эффектом!
Ей скучно. Особенно если весь день была одна и накопила энергию.
Кошка быстро понимает, что ночная активность — самый надёжный способ поднять всех на уши.
Самый действенный способ — полный игнор.
Не ругайте, не вставайте, не подавайте ни малейшего сигнала, что услышали её. Даже если сброшена кружка, кот поёт в лотке, а подушка оккупирована.
Терпеть придётся неделю-две. Но результат стоит усилий: питомец поймёт, что ночью — спим, а не устраиваем цирк.
За час до сна устройте кошке активный вечер: поиграйте в охоту на мышку, попрыгайте с удочкой, дайте поразмяться.
После этого — корм, ласка и уют. Утомлённый и довольный кот гораздо охотнее пойдёт спать, а не будить всех с криками и сальто на шкафу.
Да, первые ночи будут непростыми. Но любовь, режим и немного хитрости помогут восстановить покой в доме. А кот, как ни крути, останется самым любимым — даже если с утра вы находите тапки в раковине.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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