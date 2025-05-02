Бенгальская кошка может прожить вдвое дольше обычной — но не без вашей помощи

Бенгальская кошка — словно кусочек дикой природы на вашей подушке. Энергичная, умная, с завораживающим окрасом, она способна стать настоящим компаньоном на долгие годы. Но сколько именно лет может прожить такой питомец — и что влияет на его долголетие?
Средняя продолжительность жизни бенгальских кошек — от 12 до 15 лет. Однако при хорошем уходе они вполне могут радовать владельцев и дольше. Известны случаи, когда бенгалы доживали до 20 лет и больше. Хотя информация о рекордсмене в 34 года пока не подтверждена, исключать такие случаи тоже не стоит.
1. Генетика.
Бенгалы считаются крепкой породой, но возможны наследственные заболевания — например, кардиомиопатия или проблемы со зрением. Поэтому так важно покупать котёнка у ответственного заводчика с прозрачными документами.
2. Безопасность дома.
Домашняя кошка живёт заметно дольше уличной. Держите питомца вдали от дорог, ядовитых растений и других рисков — это банально, но работает.
3. Питание.
Бенгальцы активны и нуждаются в качественном корме с достаточным содержанием белков, жиров, витаминов. Простой совет: выбирайте рацион, исходя из возраста и образа жизни кошки.
4. Медицинский контроль.
Регулярные осмотры, прививки и профилактика паразитов — стандартная, но жизненно важная рутина. Стерилизация помогает избежать многих болезней, включая опухоли.
Давайте кошке возможность активно двигаться и играть — это снижает риск ожирения и стресса.
Следите за зубами: воспаления в ротовой полости могут провоцировать серьёзные проблемы.
Обращайте внимание на любые изменения в поведении — это может быть первым звоночком болезни.
Сохраняйте стабильность в доме: бенгалы не любят резких перемен и легко поддаются стрессу.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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