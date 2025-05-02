Бенгальская кошка может прожить вдвое дольше обычной — но не без вашей помощи

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бенгальская кошка — словно кусочек дикой природы на вашей подушке. Энергичная, умная, с завораживающим окрасом, она способна стать настоящим компаньоном на долгие годы. Но сколько именно лет может прожить такой питомец — и что влияет на его долголетие?

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Сколько живут бенгальцы

Средняя продолжительность жизни бенгальских кошек — от 12 до 15 лет. Однако при хорошем уходе они вполне могут радовать владельцев и дольше. Известны случаи, когда бенгалы доживали до 20 лет и больше. Хотя информация о рекордсмене в 34 года пока не подтверждена, исключать такие случаи тоже не стоит.

От чего зависит возраст бенгальской кошки

1. Генетика.

Бенгалы считаются крепкой породой, но возможны наследственные заболевания — например, кардиомиопатия или проблемы со зрением. Поэтому так важно покупать котёнка у ответственного заводчика с прозрачными документами.

2. Безопасность дома.

Домашняя кошка живёт заметно дольше уличной. Держите питомца вдали от дорог, ядовитых растений и других рисков — это банально, но работает.

3. Питание.

Бенгальцы активны и нуждаются в качественном корме с достаточным содержанием белков, жиров, витаминов. Простой совет: выбирайте рацион, исходя из возраста и образа жизни кошки.

4. Медицинский контроль.

Регулярные осмотры, прививки и профилактика паразитов — стандартная, но жизненно важная рутина. Стерилизация помогает избежать многих болезней, включая опухоли.

Как продлить жизнь бенгальцу

Давайте кошке возможность активно двигаться и играть — это снижает риск ожирения и стресса.

Следите за зубами: воспаления в ротовой полости могут провоцировать серьёзные проблемы.

Обращайте внимание на любые изменения в поведении — это может быть первым звоночком болезни.

Сохраняйте стабильность в доме: бенгалы не любят резких перемен и легко поддаются стрессу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



