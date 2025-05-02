Блестела как в рекламе, а стала как пыльный коврик: причины жирной шерсти у кошек

Если шерсть у вашей кошки вдруг стала выглядеть сальной, липкой и тусклой — это повод насторожиться. Склеенные пряди, спутанность, перхоть и зуд — всё это может говорить о проблемах, которые начинаются внутри организма и проявляются на поверхности.
Гормональные сбои.
Щитовидка, надпочечники, диабет — все эти системы напрямую влияют на кожу и шерсть. Самая частая причина — гипотиреоз. Из-за нехватки тиреоидных гормонов замедляется обмен веществ, и шерсть теряет здоровье.
Неправильное питание и лишний вес.
Даже если кошка ест много, это не значит, что она получает нужные вещества. Дефицит витаминов группы В, A, D и E, а также жирных кислот быстро отражается на шерсти. Лишний вес тоже нарушает обмен, и сальные железы начинают работать в режиме "жарим всё”.
Отсутствие ухода.
Домашним кошкам нужна помощь: расчёсывание, поддержание чистоты и профилактика колтунов. Без этого отмершие волоски сбиваются с жиром в спутавшиеся участки.
Жирная шерсть заметна сразу: она липнет, слипается, тускнеет. Кожа под ней плохо просматривается, появляется перхоть, а кошка начинает навязчиво вылизываться и чесаться.
Если не реагировать, может появиться воспаление и залысины.
Регулярное расчёсывание и гигиена (шампуни — только по необходимости);
Сбалансированное питание с витаминами и качественными белками;
Игры и движение - чтобы обмен веществ не застаивался;
Внимание к симптомам - зуд, вялость, изменение поведения — повод идти к ветеринару.
Если шерсть портится, несмотря на хороший уход, нужен анализ крови и консультация специалиста. Возможно, организм сигналит о более глубокой проблеме.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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