Блестела как в рекламе, а стала как пыльный коврик: причины жирной шерсти у кошек

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если шерсть у вашей кошки вдруг стала выглядеть сальной, липкой и тусклой — это повод насторожиться. Склеенные пряди, спутанность, перхоть и зуд — всё это может говорить о проблемах, которые начинаются внутри организма и проявляются на поверхности.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка породы Рэгдолл

Что может быть причиной

Гормональные сбои.

Щитовидка, надпочечники, диабет — все эти системы напрямую влияют на кожу и шерсть. Самая частая причина — гипотиреоз. Из-за нехватки тиреоидных гормонов замедляется обмен веществ, и шерсть теряет здоровье.

Неправильное питание и лишний вес.

Даже если кошка ест много, это не значит, что она получает нужные вещества. Дефицит витаминов группы В, A, D и E, а также жирных кислот быстро отражается на шерсти. Лишний вес тоже нарушает обмен, и сальные железы начинают работать в режиме "жарим всё”.

Отсутствие ухода.

Домашним кошкам нужна помощь: расчёсывание, поддержание чистоты и профилактика колтунов. Без этого отмершие волоски сбиваются с жиром в спутавшиеся участки.

Как распознать проблему

Жирная шерсть заметна сразу: она липнет, слипается, тускнеет. Кожа под ней плохо просматривается, появляется перхоть, а кошка начинает навязчиво вылизываться и чесаться.

Если не реагировать, может появиться воспаление и залысины.

Что поможет

Регулярное расчёсывание и гигиена (шампуни — только по необходимости);

Сбалансированное питание с витаминами и качественными белками;

Игры и движение - чтобы обмен веществ не застаивался;

Внимание к симптомам - зуд, вялость, изменение поведения — повод идти к ветеринару.

Если шерсть портится, несмотря на хороший уход, нужен анализ крови и консультация специалиста. Возможно, организм сигналит о более глубокой проблеме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



