Мурлычет, а потом кусает — что не так с вашей кошкой

Когда ваш пушистый любимец внезапно превращается в кусающегося монстра, руки и ноги хозяев становятся мишенью номер один. Что это — игра, страх или просьба о помощи? Разбираемся по пунктам.
Кошка кусается во время игры? Значит, инстинкты проснулись. Особенно этим грешат котята — они еще не понимают, где заканчивается веселье и начинается боль.
Что делать:
Уберите руки из игры. Пусть "жертвой" станет мышка на верёвочке, мячик или удочка. Игра прерывается, как только появляются зубы — кошка быстро уловит границу дозволенного.
Громкие звуки, новые люди, перестановка мебели — всё это для кошки может быть концом света. И вместо того, чтобы спрятаться, она может… цапнуть.
Что делать:
Создайте ей "убежище" — тихий уголок с лежанкой, коробкой или полочкой повыше. Помогут также феромоны и терпеливое отношение: не лезьте к кошке, дайте ей самой выбрать момент для общения.
Целый день без хозяина — и накопившиеся эмоции ищут выход. И выход — это ваша рука. Или нога.
Что делать:
Уделяйте кошке хотя бы 10 минут в день на игру и общение. Даже если она взрослая и "самостоятельная", ей всё равно нужно выплескивать энергию. А ещё - знать, что её любят.
Резкая смена поведения, раздражительность, укусы без видимой причины — возможны проблемы со здоровьем: от боли в зубах до воспалений.
Что делать:
Если поведение резко изменилось — бегом к ветеринару. Не гадайте, не "погуглите" — пусть специалист исключит (или подтвердит) болезнь.
Кусачая кошка — не обязательно злая. Часто она просто пытается сказать: "Я волнуюсь", "Мне скучно" или "У меня что-то болит". И если вы её услышите, то и укусы сойдут на нет.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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