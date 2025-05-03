Мурлычет, а потом кусает — что не так с вашей кошкой

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда ваш пушистый любимец внезапно превращается в кусающегося монстра, руки и ноги хозяев становятся мишенью номер один. Что это — игра, страх или просьба о помощи? Разбираемся по пунктам.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка кричит

Причина 1: Охотник включён

Кошка кусается во время игры? Значит, инстинкты проснулись. Особенно этим грешат котята — они еще не понимают, где заканчивается веселье и начинается боль.

Что делать:

Уберите руки из игры. Пусть "жертвой" станет мышка на верёвочке, мячик или удочка. Игра прерывается, как только появляются зубы — кошка быстро уловит границу дозволенного.

Причина 2: Страх и стресс

Громкие звуки, новые люди, перестановка мебели — всё это для кошки может быть концом света. И вместо того, чтобы спрятаться, она может… цапнуть.

Что делать:

Создайте ей "убежище" — тихий уголок с лежанкой, коробкой или полочкой повыше. Помогут также феромоны и терпеливое отношение: не лезьте к кошке, дайте ей самой выбрать момент для общения.

Причина 3: Хочу внимания

Целый день без хозяина — и накопившиеся эмоции ищут выход. И выход — это ваша рука. Или нога.

Что делать:

Уделяйте кошке хотя бы 10 минут в день на игру и общение. Даже если она взрослая и "самостоятельная", ей всё равно нужно выплескивать энергию. А ещё - знать, что её любят.

Причина 4: Где-то болит

Резкая смена поведения, раздражительность, укусы без видимой причины — возможны проблемы со здоровьем: от боли в зубах до воспалений.

Что делать:

Если поведение резко изменилось — бегом к ветеринару. Не гадайте, не "погуглите" — пусть специалист исключит (или подтвердит) болезнь.

Кусачая кошка — не обязательно злая. Часто она просто пытается сказать: "Я волнуюсь", "Мне скучно" или "У меня что-то болит". И если вы её услышите, то и укусы сойдут на нет.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



