Кошачья забава или конфликт? Как понять, почему ваш питомец размахивает лапами

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У кого в доме больше одной кошки, наверняка видел сцену: одна подкрадывается к другой — и хлоп лапой по морде! Что это: начало драки или кошачья версия пятнашек?

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злой котик

Разбираемся, когда лапа — это игра, а когда сигнал для вмешательства.

Лапа — универсальный инструмент общения

Кошачья лапа — не просто оружие, а чувствительный "язык тела". С её помощью кошка защищается, изучает и выражает эмоции. Поэтому без неё не обходится ни одна игра или разборка.

Когда это просто игра

Если кошки:

бьют друг друга лапами без когтей ,

не шипят и не рычат ,

уши у них направлены вперёд или вверх ,

а хвост не машет нервно из стороны в сторону -

значит, вы наблюдаете обычную игру. Иногда кошки делают это даже через щель под дверью — будто играют в "кошачьи прятки". Они могут ударить лапой, исчезнуть, снова появиться — это весёлое и безопасное взаимодействие.

Но когда нужно насторожиться

Если появляется:

урчание с угрозой ,

распушенный хвост ,

удары с выпущенными когтями -

это уже агрессия. Здесь может дойти до реальной драки, и питомцы могут поранить друг друга. Лучше в такой момент их разнять и дать обоим время на остывание.

Почему игра превращается в ссору

Часто причина — скука. Кошки, у которых мало физической активности, срываются друг на друге. Энергия, не нашедшая выхода, может вылиться в бурные разборки.

Вывод: больше игрушек, лазалок, интерактива — и ваши мурлыки снова начнут играть, а не сражаться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



