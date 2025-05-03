Кошачья забава или конфликт? Как понять, почему ваш питомец размахивает лапами

У кого в доме больше одной кошки, наверняка видел сцену: одна подкрадывается к другой — и хлоп лапой по морде! Что это: начало драки или кошачья версия пятнашек?
Разбираемся, когда лапа — это игра, а когда сигнал для вмешательства.
Кошачья лапа — не просто оружие, а чувствительный "язык тела". С её помощью кошка защищается, изучает и выражает эмоции. Поэтому без неё не обходится ни одна игра или разборка.
Если кошки:
бьют друг друга лапами без когтей,
не шипят и не рычат,
уши у них направлены вперёд или вверх,
а хвост не машет нервно из стороны в сторону -
значит, вы наблюдаете обычную игру. Иногда кошки делают это даже через щель под дверью — будто играют в "кошачьи прятки". Они могут ударить лапой, исчезнуть, снова появиться — это весёлое и безопасное взаимодействие.
Если появляется:
урчание с угрозой,
распушенный хвост,
удары с выпущенными когтями -
это уже агрессия. Здесь может дойти до реальной драки, и питомцы могут поранить друг друга. Лучше в такой момент их разнять и дать обоим время на остывание.
Часто причина — скука. Кошки, у которых мало физической активности, срываются друг на друге. Энергия, не нашедшая выхода, может вылиться в бурные разборки.
Вывод: больше игрушек, лазалок, интерактива — и ваши мурлыки снова начнут играть, а не сражаться.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.