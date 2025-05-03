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Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек

2:19
Зоосфера

Мечтаете о кошке, которая будет тереться о ноги, спать на коленях и встречать у двери с громким "мррр"? Некоторые породы действительно больше других склонны к ласке — главное, выбрать ту самую.

абиссинская кошка
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
абиссинская кошка

Но помните: даже самый нежный котик захочет мурлыкать только тому, кто дарит ему заботу.

Персидская кошка — нежность в пушистой упаковке

Плюшевая, спокойная и кроткая. Перс не требует внимания, но, стоит его позвать, с удовольствием подставит бочок под поглаживания. Эти коты — воплощение мягкости, как внутри, так и снаружи.

Сибирская кошка — верная душа с характером

Сибиряки любят своих — чужих игнорируют. Но если заслужите доверие, получите в ответ настоящую пушистую преданность. Эти коты не лезут в душу, но если впустят вас в свою — это навсегда.

Мейн-кун — ласковый гигант

Он может выглядеть как лесной хищник, но на деле — тот ещё обнимашка. Мейн-куны — нежные великаны, которые обожают быть рядом, не выпуская когти без повода.

Русская голубая — тактичная ласка

Умная, уравновешенная и немного застенчивая. Русская голубая не будет назойливой, но проявит привязанность тонко и деликатно. Настоящая кошачья аристократка.

Абиссинская кошка — ласка в движении

Энергия у этих красавцев бьёт ключом: минуту назад носилась по дому — теперь трётся о вас, прося на ручки. Они ласковы, но по-своему — как ураган, который вдруг решил сделать паузу.

Бирманская кошка — ваша тень

Умная, мягкая и всегда рядом. Бирманка будет ходить за вами по пятам, подглядывая, чем вы заняты. Эти кошки не переносят одиночества и требуют эмоционального контакта.

Сфинкс — лысый, но любящий

Нет шерсти — больше тепла. Сфинксы обожают быть в центре внимания, не прочь поиграть и с ребёнком, и с бабушкой. Любят сидеть на руках, уткнувшись в шею — будто заряжаются любовью.

Порода даёт склонность, но ласковый характер формируете вы. Забота, внимание, чёткие границы — и ваш котик обязательно захочет быть ближе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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