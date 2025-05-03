Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек

Мечтаете о кошке, которая будет тереться о ноги, спать на коленях и встречать у двери с громким "мррр"? Некоторые породы действительно больше других склонны к ласке — главное, выбрать ту самую.
Но помните: даже самый нежный котик захочет мурлыкать только тому, кто дарит ему заботу.
Плюшевая, спокойная и кроткая. Перс не требует внимания, но, стоит его позвать, с удовольствием подставит бочок под поглаживания. Эти коты — воплощение мягкости, как внутри, так и снаружи.
Сибиряки любят своих — чужих игнорируют. Но если заслужите доверие, получите в ответ настоящую пушистую преданность. Эти коты не лезут в душу, но если впустят вас в свою — это навсегда.
Он может выглядеть как лесной хищник, но на деле — тот ещё обнимашка. Мейн-куны — нежные великаны, которые обожают быть рядом, не выпуская когти без повода.
Умная, уравновешенная и немного застенчивая. Русская голубая не будет назойливой, но проявит привязанность тонко и деликатно. Настоящая кошачья аристократка.
Энергия у этих красавцев бьёт ключом: минуту назад носилась по дому — теперь трётся о вас, прося на ручки. Они ласковы, но по-своему — как ураган, который вдруг решил сделать паузу.
Умная, мягкая и всегда рядом. Бирманка будет ходить за вами по пятам, подглядывая, чем вы заняты. Эти кошки не переносят одиночества и требуют эмоционального контакта.
Сфинкс — лысый, но любящий
Нет шерсти — больше тепла. Сфинксы обожают быть в центре внимания, не прочь поиграть и с ребёнком, и с бабушкой. Любят сидеть на руках, уткнувшись в шею — будто заряжаются любовью.
Порода даёт склонность, но ласковый характер формируете вы. Забота, внимание, чёткие границы — и ваш котик обязательно захочет быть ближе.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.