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Кошка облизывает руку — проявление любви или сигнал тревоги

2:34
Зоосфера

Кошка лижет вам руку — и вы думаете: "Как мило!" Но за этим жестом может скрываться куда больше, чем просто проявление любви. Иногда это сигнал о стрессе, скуке, проблемах со здоровьем или даже стремление доминировать. Расшифровываем кошачьи тайны вместе.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Нежность с хвостиком из детства

Если кошка лижет руки, пока вы её гладите, это может быть аналогом "семейного груминга" — как будто она вылизывает своего сородича. Особенно часто так ведут себя питомцы, недополучившие ласки в котеночестве: они переносят детские привычки на человека.

Скучно и одиноко

Вы ушли на весь день, а кошка встретила вас облизываниями? Вероятно, она просто скучала. Так она привлекает внимание и пытается "поговорить". Для таких случаев спасают интерактивные игрушки и немного качественного времени вместе.

Антистресс — на вкус ваших пальцев

Переезд, гости, новая мебель — кошки не любят перемен. И если питомец начал активно облизывать руки, это может быть его способом снять стресс. Такое поведение похоже на ритуал успокоения. Создайте укромное местечко, говорите мягким голосом — это работает.

Заметки по здоровью

Иногда лизание — не про чувства, а про боль. Особенно если за ним следует жевание волос или навязчивое поведение. Это может быть:

  • Ложная беременность — гормональные качели, когда кошка "ухаживает" за владельцем, как за потомством.

  • Синдром реминантного яичника — если поведение сохраняется после стерилизации.

  • Паразиты — если кошка чешется, суетится и облизывает руки чаще обычного.

В этих случаях — только к ветеринару.

Хочу есть

Некоторые кошки лижут руки перед едой или даже припадают к ним, словно к материнскому животу. Это может быть сигнал: "Пора поесть!" Особенно, если при этом они мнут лапками. Пора свериться с расписанием кормлений.

Кто тут главный

Иногда облизывания — это не нежность, а тонкий намёк на лидерство. Кошки-стратеги выбирают момент, когда хозяин сидит или лежит, чтобы напомнить, кто тут вершит уют.

Как реагировать

  • Всё спокойно и приятно? Просто наслаждайтесь моментом.

  • Видите тревогу? Уберите лишние раздражители.

  • Подозреваете болезнь? Не медлите с осмотром у ветеринара.

  • Думаете, что дело в еде? Проверьте рацион и режим.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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