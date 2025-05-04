Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запах, который не уходит: трюк, изменивший всё, кроме флакона
Пышный, тёплый, масляный: каравай, который покорит всех за столом
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Сад, как в кино, своими руками: идеи, которые украсят даже пустой участок
Самый спокойный уголок Великобритании: что скрывает деревня с рекордно низкой плотностью населения
Какие валюты будут приносить прибыль в 2025 году: ни доллар, ни евро
Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору
Сигнал из космоса: засекреченные снимки космоса хранили тайну о чужой планете
Улучшает почву, зовёт пчёл и не боится морозов: растение, которое работает

Не только гладить: что может делать ребёнок, если в доме появился хвостатый

2:06
Зоосфера

Домашнее животное — это не только радость, но и ответственность. И чем раньше ребёнок начнёт учиться заботиться о другом живом существе, тем лучше. Но доверять ему можно не всё и не сразу: каждое задание должно соответствовать возрасту и уровню самостоятельности.

Ребенок и собака
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ребенок и собака

От 3 до 5 лет: учимся с нуля

В этом возрасте малышам можно поручить только простые действия — и только в присутствии взрослых:

  • Насыпать сухой корм или дать лакомство. Главное — следить, чтобы миска не оказалась перевёрнутой, а весь корм — на полу.

  • Погладить питомца, поиграть — и при этом научиться уважать его границы.

  • Сопровождать взрослых на прогулках, держа поводок вместе с мамой или папой.

От 6 до 8 лет: первые самостоятельные шаги

Ребёнок уже может выполнять некоторые действия сам, но под наблюдением:

  • Следить, чтобы у питомца всегда была свежая вода и еда.

  • Мыть миску после кормления.

  • Помогать вычёсывать шерсть или вытирать лапы после прогулки.

  • Играть с питомцем в активные игры.

От 9 до 12 лет: почти взрослый помощник

На этом этапе можно доверить ребёнку более серьёзные задачи:

  • Самостоятельно кормить животное по графику и в нужном количестве.

  • Выгуливать питомца в безопасном месте поблизости от дома.

  • Чистить кошачий лоток или клетку грызуна — и понимать, почему это важно.

От 13 лет и старше: почти полная ответственность

Подросток способен полностью взять на себя заботу о питомце:

  • Записать животное к ветеринару и отвезти его на приём.

  • Следить за календарём вакцинаций и противопаразитарной обработки.

  • Самостоятельно выгуливать, кормить, ухаживать за питомцем — особенно в отсутствие взрослых.

Домашнее животное может стать отличным "учителем" для ребёнка: научить заботе, терпению и сочувствию. Главное — давать задания по возрасту и всегда быть рядом, чтобы направить и поддержать.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Красота и стиль
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры Аудио 
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри
Наука и техника
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Последние материалы
Улучшает почву, зовёт пчёл и не боится морозов: растение, которое работает
Один штрих — и глаза засияли, как золотая монета на солнце
Россияне могут получить штрафы за разведение коров и свиней: все подробности
Не только гладить: что может делать ребёнок, если в доме появился хвостатый
Вы едите бананы каждый день — но не знаете, что на самом деле они делают с телом
Почему в одной теплице всё ломится от помидоров, а в другой — пусто: причина вас удивит
Забудьте про химчистку: вот как отстирать матрас дома
Удивительная деревня Крастер: откройте для себя секреты величия древних замков и легендарной копчёной рыбы
Пирожки за полчаса: рецепт для тех, кто всегда в пути
Реальный киберпанк: ученые создали гибрид компьютера и человеческого мозга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.