Кошка, конечно, не собака — она спокойно переживёт ваш отъезд. Но это не значит, что можно просто захлопнуть дверь и исчезнуть на несколько дней. Независимость у кошек — не отмазка для безответственности. Чтобы питомец не скучал, не стрессовал и не навредил себе, стоит продумать всё до мелочей.
Кошке нужна чистая вода и достаточно корма — не одна миска, а несколько. Лучший вариант — автокормушка и питьевой фонтан. Если нет — используйте большую миску или даже салатник с водой. Главное — не оставлять паштет или влажный корм: без холодильника он быстро испортится.
Перед отъездом убедитесь, что:
окна и форточки закрыты,
крышка унитаза опущена — особенно если котёнок любит туда заглядывать,
ошейник снят, чтобы не зацепился,
ядовитые растения, лекарства, моющие средства и мелкие предметы — вне зоны досягаемости.
Даже декоративные вазочки и статуэтки лучше спрятать. Если кошка заскучает, она начнёт исследовать всё - и может что-нибудь уронить и пораниться.
Грязный лоток — гарантированный стресс. Оставляйте минимум два лотка, особенно если уезжаете на пару дней. Идеально, если кто-то сможет приходить и чистить лоток, а заодно наполнять миски и успокаивать хвостатого жильца.
Ни автокормушка, ни даже три лотка не заменят живого человека. Через 48 часов одиночества даже самая гордая кошка начинает скучать и нервничать. Попросите кого-то навещать её - не только чтобы покормить, но и просто побыть рядом, пообщаться, дать понять: её не бросили.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".