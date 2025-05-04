Когда вы уезжаете, кошка не скучает: она наводит порядок — по-своему

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка, конечно, не собака — она спокойно переживёт ваш отъезд. Но это не значит, что можно просто захлопнуть дверь и исчезнуть на несколько дней. Независимость у кошек — не отмазка для безответственности. Чтобы питомец не скучал, не стрессовал и не навредил себе, стоит продумать всё до мелочей.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Еда: не "на авось", а с запасом

Кошке нужна чистая вода и достаточно корма — не одна миска, а несколько. Лучший вариант — автокормушка и питьевой фонтан. Если нет — используйте большую миску или даже салатник с водой. Главное — не оставлять паштет или влажный корм: без холодильника он быстро испортится.

Ловушки в доме: уберите всё, что может навредить

Перед отъездом убедитесь, что:

окна и форточки закрыты,

крышка унитаза опущена — особенно если котёнок любит туда заглядывать,

ошейник снят, чтобы не зацепился,

ядовитые растения, лекарства, моющие средства и мелкие предметы — вне зоны досягаемости.

Даже декоративные вазочки и статуэтки лучше спрятать. Если кошка заскучает, она начнёт исследовать всё - и может что-нибудь уронить и пораниться.

Лоток: только чистый

Грязный лоток — гарантированный стресс. Оставляйте минимум два лотка, особенно если уезжаете на пару дней. Идеально, если кто-то сможет приходить и чистить лоток, а заодно наполнять миски и успокаивать хвостатого жильца.

Если уезжаете больше чем на два дня

Ни автокормушка, ни даже три лотка не заменят живого человека. Через 48 часов одиночества даже самая гордая кошка начинает скучать и нервничать. Попросите кого-то навещать её - не только чтобы покормить, но и просто побыть рядом, пообщаться, дать понять: её не бросили.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

