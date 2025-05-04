Пушистая знает себе цену: 7 вещей, которые кошка хочет от квартиры

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — создания с характером, особенно если живут в четырёх стенах. Без улицы и простора они могут начать царапать мебель, метить углы и смотреть на вас как на угнетателя. Но есть простые и рабочие способы сделать их жизнь в квартире комфортной — и сохранить нервы хозяину. Всё начинается с правильных привычек

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Вода должна быть свежей — и вкусной. Кошки любят пить текучую воду. Миска с застоявшейся водой может остаться нетронутой. Фонтанчик с фильтром — идеальное решение. Воду нужно менять минимум трижды в день.

Еда — на высоте. Пищу лучше ставить не на пол, а чуть выше — кошка должна видеть "свою территорию". Если ставите на пол — отодвиньте миску от стены на 20 см: кошке важно иметь обзор и не чувствовать себя загнанной в угол.

Кормить — порциями и в разных местах. Кошки не едят за один раз. Лучше разложить корм в 2-3 миски по разным углам квартиры. Автоматические кормушки — не выход: перекорм и ожирение не добавят радости.

Где легла — там и домик. Кошка сама решает, где ей спать. Если она выбрала место, не пытайтесь перенаправить — просто оборудуйте там лежанку. В противном случае она её проигнорирует.

Чистота лотка — ключ к спокойствию

Кошки обожают чистоту. Идеальное правило: лотков должно быть на один больше, чем кошек в доме. Два лотка на одну кошку — это не роскошь, а необходимость.

Лотки — только в тихом, сухом месте. Не в ванной.

Хороший наполнитель обойдётся дешевле: менять его нужно реже, а запаха будет меньше.

Не используйте хлорку! Она вызывает стресс и желание срочно "переметить" территорию.

Царапает диван? Он просто нервничает

Кошка оставляет метки когтями не из вредности — она так чувствует себя увереннее. Помогут:

Когтеточки там, где она уже начала царапать.

Кошачье дерево рядом с окном — чтобы было куда залезть и откуда наблюдать.

Феромоны в розетку - они насыщают воздух и создают атмосферу уюта (для кошки, конечно).

А ещё - расчёсывание и внимание

Вычёсывание не только уменьшает шерсть по всей квартире, но и спасает кошку от триплетов из проглоченных волос. А ласка и общение — как раз то, чего не хватает "домашнему охотнику" в бетонных джунглях.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

