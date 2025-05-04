Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жажда не пройдёт: неожиданный лидер среди напитков
80 тысяч рублей для пенсионеров: кто получит выплату уже завтра?
В поисках тишины: удивительная страна, которая сочетает в себе Грецию, Турцию и Италию
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Кляр и баклажаны: тройной удар по скучной закуске, после которого ты забудешь про чипсы
Секатор, навоз и немного терпения: весенний ритуал, без которого ягоды малины не будут как с картинки
Как постирать зимнюю куртку в машинке — откроете секрет без лишних затрат
Хейт как топливо: Егор Крид признался, каким образом превращает критику в свою суперсилу
Легенда возвращается: новый рывок Кэти Ледеки, который не поддаётся объяснению

Пушистая знает себе цену: 7 вещей, которые кошка хочет от квартиры

2:36
Зоосфера

Кошки — создания с характером, особенно если живут в четырёх стенах. Без улицы и простора они могут начать царапать мебель, метить углы и смотреть на вас как на угнетателя. Но есть простые и рабочие способы сделать их жизнь в квартире комфортной — и сохранить нервы хозяину. Всё начинается с правильных привычек

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Вода должна быть свежей — и вкусной. Кошки любят пить текучую воду. Миска с застоявшейся водой может остаться нетронутой. Фонтанчик с фильтром — идеальное решение. Воду нужно менять минимум трижды в день.

Еда — на высоте. Пищу лучше ставить не на пол, а чуть выше — кошка должна видеть "свою территорию". Если ставите на пол — отодвиньте миску от стены на 20 см: кошке важно иметь обзор и не чувствовать себя загнанной в угол.

Кормить — порциями и в разных местах. Кошки не едят за один раз. Лучше разложить корм в 2-3 миски по разным углам квартиры. Автоматические кормушки — не выход: перекорм и ожирение не добавят радости.

Где легла — там и домик. Кошка сама решает, где ей спать. Если она выбрала место, не пытайтесь перенаправить — просто оборудуйте там лежанку. В противном случае она её проигнорирует.

Чистота лотка — ключ к спокойствию

Кошки обожают чистоту. Идеальное правило: лотков должно быть на один больше, чем кошек в доме. Два лотка на одну кошку — это не роскошь, а необходимость.

  • Лотки — только в тихом, сухом месте. Не в ванной.

  • Хороший наполнитель обойдётся дешевле: менять его нужно реже, а запаха будет меньше.

  • Не используйте хлорку! Она вызывает стресс и желание срочно "переметить" территорию.

Царапает диван? Он просто нервничает

Кошка оставляет метки когтями не из вредности — она так чувствует себя увереннее. Помогут:

  • Когтеточки там, где она уже начала царапать.

  • Кошачье дерево рядом с окном — чтобы было куда залезть и откуда наблюдать.

  • Феромоны в розетку - они насыщают воздух и создают атмосферу уюта (для кошки, конечно).

А ещё - расчёсывание и внимание

Вычёсывание не только уменьшает шерсть по всей квартире, но и спасает кошку от триплетов из проглоченных волос. А ласка и общение — как раз то, чего не хватает "домашнему охотнику" в бетонных джунглях.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок
Экономика и бизнес
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Последние материалы
Хейт как топливо: Егор Крид признался, каким образом превращает критику в свою суперсилу
500 000 рейсов от катастрофы: учёные раскрыли простой план спасения Земли
Легенда возвращается: новый рывок Кэти Ледеки, который не поддаётся объяснению
"Папа просто неловкий": дочь Билла Гейтса раскрыла его личную тайну
Шея требует внимания: 5 шагов к зоне декольте, достойной обложки журнала
Спереди — скука, сзади — Голливуд: странная машина, которая собрала толпу
Почему мы не переписываем Войну и мир? Режиссёр Грамматиков высказал своё мнение о ремейках в российском кино
Секреты кухни Лигурии: что стоит попробовать в Кастельнуово Магра
Окрошка за 1200 рублей: что случилось с ценами на любимое летнее блюдо?
Не исчезла, а в отпуске: что стоит за кошачьими побегами и как их предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.