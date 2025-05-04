Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томаты замерзли на пороге лета: как нетерпение срывает помидорный сезон
Через месяц не влезете в футболку — секрет мощной груди без 100 кг на штанге
Картофель, молоко, сыр и бекон: как из простых ингредиентов приготовить изысканный суп
Накипь внутри утюга? Один простой способ спасти вашу одежду
Скрытая чума XXI века: эта вещь разрушает сердце и другие органы изнутри
Ваша сетчатка расскажет о будущем: как узнать болезнь за 20 лет до симптомов
Спасаем урожай вишни: простая обработка зелёнкой
Можно ли красить волосы дважды за день — и что случится, если рискнёшь
Этот байк не ревёт — он парит: первый ховер с открытым небом и 200 км/ч

Не исчезла, а в отпуске: что стоит за кошачьими побегами и как их предотвратить

2:43
Зоосфера

Вы оставили еду, подушку на месте, погладили напоследок — а кошки как не бывало. Не спешите паниковать. Побеги у кошек почти всегда связаны не с протестом, а с природой: они исследователи, охотники и территориальные эстеты.

Кошка охотится
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка охотится

Главные причины кошачьих побегов

  • Инстинкт исследователя. Кошка не убегает «назло». Ей просто интересно. Её тянет туда, где пахнет чужим котом, где шуршит куст и не пройдено ещё ни одного маршрута.
  • Охота — дело принципа. Даже если в миске полно корма, кошачий мозг подсказывает: "Мышь вкуснее, если поймать самому".
  • По зову сердца. Некастрированные коты и кошки способны пройти несколько километров ради партнёра. Весной это особенно актуально.
  • Двойная жизнь. Иногда кошка устраивает себе «второй дом», где её балуют вкусненьким. Соседка покормила — всё, у вашей кошки появился дачный участок.
  • Дом — не убежище. Если в доме стресс: ремонт, новое животное, переезд или просто шумные гости — кошка может уйти «переждать».
  • Скука. Кошки в квартире, которым нечем заняться, тоже склонны сбегать при первой возможности. Особенно активные и молодые.

Когда пора волноваться

Обычно кошки возвращаются сами — иногда через пару часов, иногда на следующий день. Но если она не пришла дольше суток, можно действовать:

  • Вынесите лоток или подстилку — по запаху она найдёт путь домой.
  • Поставьте еду и воду у порога.
  • Зовите её знакомыми звуками: потрясите корм, поиграйте игрушкой.
  • Оставьте окно или форточку открытой.
  • Развесьте объявления и сообщите соседям.
  • Свяжитесь с приютами, ветеринарами, онлайн-сервисами.

Как предотвратить побеги

  • Чип и стерилизация. Обязательные шаги. Чип — для поиска, стерилизация — чтобы снизить тягу к авантюрам.
  • Закрытый двор или вольер. Отличное решение для тех, кто хочет безопасности и свободы одновременно.
  • GPS-ошейник. Устройство покажет, где бродит ваша кошка в реальном времени.
  • Поводок и шлейка. Не всем подойдёт, но активные породы вроде бенгалов и мейн-кунов быстро привыкают к прогулкам.

Никаких наказаний — кошка не поймёт, за что её ругают. Запреты и запирания только усилят стресс. Лучше придумать, как сделать её жизнь дома более интересной.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Домашние животные
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Авто
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Последние материалы
Ваша сетчатка расскажет о будущем: как узнать болезнь за 20 лет до симптомов
Спасаем урожай вишни: простая обработка зелёнкой
Можно ли красить волосы дважды за день — и что случится, если рискнёшь
Этот байк не ревёт — он парит: первый ховер с открытым небом и 200 км/ч
Как приручить природу: 5 удивительных мест Казахстана для отдыха, который вы никогда не забудете
После 60 мышцы болят меньше, чем в 30: учёные шокированы результатами исследования
Луковый пирог — три рецепта, которые точно стоит попробовать этим летом
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Как вернуть белизну подошве кроссовок: секрет простого и быстрого метода
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.