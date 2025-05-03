Поверил отражению и начал причесываться: животные с самоосознанием и чувством стиля

Многие питомцы с любопытством заглядывают в зеркало. Кто-то пугается, кто-то пытается поиграть со "вторым я". Но только некоторые действительно понимают: отражение — это они сами. Именно это и проверяет зеркальный тест, придуманный психологом Гордоном Гэллапом ещё в 1970-х.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка в зеркале

Что такое зеркальный тест

Эксперимент прост: животному наносят незаметную метку — обычно цветное пятнышко на голове или шее. Оно не видит её напрямую, только в зеркале. Если зверь пытается дотронуться до метки или стереть её, это считается признаком самосознания: значит, он осознал, что в зеркале — не другой, а он сам.

Большинство животных не проходят этот тест. Но есть восемь видов, которые, по данным учёных, с этим справляются.

Слон

Слоны — не только мощные, но и крайне умные животные. Они не просто узнают себя в зеркале, но и используют хобот, чтобы рассмотреть отметку на теле. Это доказывает — слон понимает, что отражение принадлежит именно ему.

Шимпанзе

Ближайшие родственники человека узнают себя в отражении без особых проблем. Шимпанзе успешно проходят зеркальный тест, что подтверждает их высокий уровень самосознания. Именно они стали первыми участниками эксперимента Гэллапа.

Орангутанг

Ещё один представитель человекообразных обезьян. Орангутанги взаимодействуют с отражением, как с собой — трогают себя, осматривают, исследуют. А иногда и делают забавные "гримасы".

Дельфин

Дельфины давно считаются одними из самых умных существ на планете. Они легко проходят зеркальный тест и проявляют интерес к изменениям на своём теле, заметным только через отражение.

Лошадь

В эксперименте итальянских исследователей лошадям наносили метки на щеки. Перед зеркалом они начинали их чесать — значит, понимали, что видят себя. Это довольно редкий случай среди млекопитающих вне приматов.

Ворона

Как и её родственница сорока, ворона демонстрирует высокий интеллект. Эксперименты с зеркалом показали, что эта птица способна к самоузнаванию, особенно если рядом — метка, которую хочется убрать.

Косатка

Эти морские гиганты также показали отличные результаты. Косатки узнают себя в зеркале, взаимодействуют с отражением и даже могут различать своих сородичей.

Сорока

Сорока — одна из немногих птиц, способных пройти зеркальный тест. Несмотря на размер, её мозг удивительно развит, особенно в зонах, отвечающих за социальное поведение и когнитивные функции.

Зеркальный тест — не единственный показатель интеллекта, но он многое говорит о том, как животное воспринимает себя. Некоторые не проходят его вовсе, но всё равно способны к обучению, эмоциям и привязанности. Самосознание — тонкая и удивительная штука.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

