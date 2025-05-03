Ушла на минутку — вернулась через три дня: как далеко на самом деле уходит кошка

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка — не просто питомец. Это настоящий стратег, который чётко делит мир на "моё" и "не твоё". Она не нуждается в заборе или табличках — у неё свои, куда более тонкие методы, чтобы обозначить, что это именно её территория. Но сколько места нужно усатому собственнику и как далеко он готов зайти?

Фото: Wikipedia by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Черная кошка

Всё зависит от характера и образа жизни

Если кошка домашняя, и её не выпускают гулять, её территория — это весь дом или квартира. Да, она будет патрулировать все комнаты и строго следить за порядком в любимом кресле, но границы останутся компактными.

Уличные или полудикие кошки — совсем другое дело. Их владения могут растягиваться от нескольких сотен квадратных метров до нескольких квадратных километров, особенно если кошка не стерилизована и активно ищет партнёров или добычу.

Как кошка делит своё пространство

Каждая кошка выстраивает свою территорию по трёхуровневой системе:

Зона уюта — здесь кошка спит, вылизывается, расслабляется. Это самое защищённое место. Зона активности — для прогулок, охоты, игр, общения с другими кошками (или людьми). Общая зона — та часть, которую кошка вынуждена делить с другими. Это может быть лестничная клетка, двор, подвал или сад.

Метки, которые не спутаешь

Чтобы другие животные не вторгались на её территорию, кошка оставляет обонятельные и визуальные следы. Она трётся щёчками и боками об углы, царапает когтями вертикальные поверхности, а в особо ответственных местах — оставляет мочевые метки. Эти феромоны — её сигнальные флажки: "Проход запрещён".

У нестерилизованных кошек это ещё и сексуальный сигнал, особенно в сезон.

А как далеко уходят кошки

Кошки, гуляющие сами по себе, обычно не уходят дальше 50-500 метров от дома. Средняя "зона комфорта" — около 350 метров. Но дикие и полудикие особи могут за день преодолеть до 10 километров в поисках пищи и для обновления своих меток.

Кошка — настоящий архитектор своего мира. И даже если её территория — это один подоконник и половина кресла, она будет охранять его с царственным достоинством.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

