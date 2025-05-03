Эти собаки не умеют летать — и это не шутка, а список с ограничениями

Перевозка домашних животных на самолёте в России регулируется не только внутренними правилами авиакомпаний, но и требованиями законодательства — в частности, санитарными нормами, Правилами международных воздушных перевозок и нормами безопасности. Не все породы собак могут свободно летать: часть из них исключается из-за анатомических особенностей, а некоторые — из-за статуса "потенциально опасных".
Брахицефальные собаки (с короткой мордой и уплощённым черепом) — это породы, у которых часто наблюдаются дыхательные затруднения. На высоте в условиях сниженного давления и ограниченного воздухообмена это может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до летального исхода.
Авиакомпании в России не запрещают перевозку этих пород напрямую, но многие (например, "Аэрофлот", S7 и "Россия") рекомендуют воздержаться от перелётов или требуют подписать специальное уведомление о рисках.
К "рискованным" породам относятся:
Французские и английские бульдоги
Мопсы
Боксёры
Пекинесы
Ши-тцу
Бостон-терьеры
Кавалеры Кинг Чарльз спаниель
Лхаса Апсо
Шарпеи
Грифоны
Перед бронированием перелёта с такими породами обязательно уточните правила перевозки у конкретной авиакомпании.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 974 от 29.07.2019, в России утверждён перечень потенциально опасных пород собак, для которых действуют особые требования:
Ограничения внутри страны
Перевозка таких собак возможна только в надёжных намордниках, поводках и транспортных контейнерах, а также при наличии письменного согласия авиакомпании.
Перевозка за границу или из-за рубежа
Некоторые страны (например, Франция, Великобритания, Австралия) полностью запрещают ввоз таких пород или вводят строгие карантинные ограничения.
В список входят:
Питбультерьер
Кавказская овчарка
Южноафриканский бурбуль
Американский бандог
Волкособ (гибрид волка и собаки)
Мастиф (в отдельных вариациях)
Фила бразилейро
Тоса-ину
Ротвейлер
Некоторые метисы этих пород
Также под ограничение попадают собаки без родословной, внешне схожие с опасными породами.
До 8 кг (включая переноску): можно перевозить в салоне (при согласовании с авиакомпанией).
Более 8 кг: перевозка в багажном отсеке, в жёстком одобренном контейнере.
Для собак крупнее 50-75 кг — могут действовать дополнительные условия, вплоть до перевозки как груза.
Нужны ветпаспорт, прививки, справка по форме №1 (или ветеринарный сертификат для международных рейсов).
Если вы владелец собаки с короткой мордой или породы из списка потенциально опасных — не рассчитывайте на автоматический допуск на рейс. Всегда проверяйте актуальные правила авиакомпании, готовьте документы и будьте готовы к отказу.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.