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Эти собаки не умеют летать — и это не шутка, а список с ограничениями

3:19
Зоосфера

Перевозка домашних животных на самолёте в России регулируется не только внутренними правилами авиакомпаний, но и требованиями законодательства — в частности, санитарными нормами, Правилами международных воздушных перевозок и нормами безопасности. Не все породы собак могут свободно летать: часть из них исключается из-за анатомических особенностей, а некоторые — из-за статуса "потенциально опасных".

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Брахицефальные породы: летать можно, но с рисками

Брахицефальные собаки (с короткой мордой и уплощённым черепом) — это породы, у которых часто наблюдаются дыхательные затруднения. На высоте в условиях сниженного давления и ограниченного воздухообмена это может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Авиакомпании в России не запрещают перевозку этих пород напрямую, но многие (например, "Аэрофлот", S7 и "Россия") рекомендуют воздержаться от перелётов или требуют подписать специальное уведомление о рисках.

К "рискованным" породам относятся:

  • Французские и английские бульдоги

  • Мопсы

  • Боксёры

  • Пекинесы

  • Ши-тцу

  • Бостон-терьеры

  • Кавалеры Кинг Чарльз спаниель

  • Лхаса Апсо

  • Шарпеи

  • Грифоны

Перед бронированием перелёта с такими породами обязательно уточните правила перевозки у конкретной авиакомпании.

Потенциально опасные породы: ограничения и запреты

Согласно Постановлению Правительства РФ № 974 от 29.07.2019, в России утверждён перечень потенциально опасных пород собак, для которых действуют особые требования:

  1. Ограничения внутри страны
    Перевозка таких собак возможна только в надёжных намордниках, поводках и транспортных контейнерах, а также при наличии письменного согласия авиакомпании.

  2. Перевозка за границу или из-за рубежа
    Некоторые страны (например, Франция, Великобритания, Австралия) полностью запрещают ввоз таких пород или вводят строгие карантинные ограничения.

В список входят:

  • Питбультерьер

  • Кавказская овчарка

  • Южноафриканский бурбуль

  • Американский бандог

  • Волкособ (гибрид волка и собаки)

  • Мастиф (в отдельных вариациях)

  • Фила бразилейро

  • Тоса-ину

  • Ротвейлер

  • Некоторые метисы этих пород

Также под ограничение попадают собаки без родословной, внешне схожие с опасными породами.

Общие правила перевозки собак в самолёте в РФ

  • До 8 кг (включая переноску): можно перевозить в салоне (при согласовании с авиакомпанией).

  • Более 8 кг: перевозка в багажном отсеке, в жёстком одобренном контейнере.

  • Для собак крупнее 50-75 кг — могут действовать дополнительные условия, вплоть до перевозки как груза.

  • Нужны ветпаспорт, прививки, справка по форме №1 (или ветеринарный сертификат для международных рейсов).

Если вы владелец собаки с короткой мордой или породы из списка потенциально опасных — не рассчитывайте на автоматический допуск на рейс. Всегда проверяйте актуальные правила авиакомпании, готовьте документы и будьте готовы к отказу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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