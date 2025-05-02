Прыжки вместо бега: эволюция кенгуру на максималках

Если бы проводили Олимпиаду среди животных, кенгуру точно бы взяли золото в прыжках. Эти сумчатые не просто подпрыгивают — они развивают скорость до 56 км/ч, обгоняя даже самых резвых кроликов.
Но что сделало прыжок их "визитной карточкой"?
Кенгуру — единственные крупные млекопитающие, передвигающиеся исключительно прыжками. Семейство Macropodidae насчитывает более 60 видов: от рыжих гигантов до их серых сородичей. Их далекие предки вели совсем другой образ жизни — обитали на деревьях, питались фруктами и не прыгали вовсе.
Когда климат Австралии стал жарким и засушливым, древние "древолазы" спустились на землю и… приспособились. Так началась история самой узнаваемой походки в животном мире.
Прыжок как наука
Строение тела кенгуру идеально подстроено под прыжки:
Такой способ передвижения оказался невероятно эффективным: экономия энергии на дальние расстояния и высокая скорость сделали прыжки настоящим эволюционным хитом.
Немного истории
Европейцы впервые узнали о кенгуру в 1629 году благодаря голландскому купцу Франсиско Пелсаерту. Уже в 1770-м животное стало сенсацией в Европе, а его название пошло от аборигенского слова, которое, по иронии, означало: "я не знаю".
Кенгуру́ - общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.
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