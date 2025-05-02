Прыжки вместо бега: эволюция кенгуру на максималках

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если бы проводили Олимпиаду среди животных, кенгуру точно бы взяли золото в прыжках. Эти сумчатые не просто подпрыгивают — они развивают скорость до 56 км/ч, обгоняя даже самых резвых кроликов.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кенгурёнок

Но что сделало прыжок их "визитной карточкой"?

Почему кенгуру не бегают, а прыгают: ответ в эволюции и физике

Кенгуру — единственные крупные млекопитающие, передвигающиеся исключительно прыжками. Семейство Macropodidae насчитывает более 60 видов: от рыжих гигантов до их серых сородичей. Их далекие предки вели совсем другой образ жизни — обитали на деревьях, питались фруктами и не прыгали вовсе.

Когда климат Австралии стал жарким и засушливым, древние "древолазы" спустились на землю и… приспособились. Так началась история самой узнаваемой походки в животном мире.

Прыжок как наука

Строение тела кенгуру идеально подстроено под прыжки:

мощные задние ноги с длинным четвёртым пальцем дают мощный толчок;

дают мощный толчок; эластичные сухожилия работают как пружины — аккумулируют энергию;

работают как пружины — аккумулируют энергию; длинный хвост помогает сохранять баланс и управлять приземлением.

Такой способ передвижения оказался невероятно эффективным: экономия энергии на дальние расстояния и высокая скорость сделали прыжки настоящим эволюционным хитом.

Немного истории

Европейцы впервые узнали о кенгуру в 1629 году благодаря голландскому купцу Франсиско Пелсаерту. Уже в 1770-м животное стало сенсацией в Европе, а его название пошло от аборигенского слова, которое, по иронии, означало: "я не знаю".

Уточнения

Кенгуру́ - общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.



