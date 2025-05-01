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Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба

1:51
Зоосфера

Моль - не просто маленький мотылёк, летающий вокруг лампы. Её рацион способен вызвать удивление, от лёгкой гримасы до серьёзного беспокойства. Особенно если вы любите кашемир и храните макароны в открытых упаковках.

Большая восковая моль
Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая восковая моль

Моль питается не только вашей шерстяной кофтой — вы удивитесь её гастрономическим вкусам

Самое "прожорливое" время в жизни моли — это стадия личинки. В этот период она превращается в настоящего гурмана… со специфическими пристрастиями. Личинки моли поедают гниющие фрукты, сухие злаки, муку, шелк, шерсть и даже… навоз. Не переборчивы, мягко говоря.

После пира — тишина. Взрослые особи часто вообще не питаются. Живут за счёт ресурсов, накопленных в юности. Некоторые виды всё же пьют нектар и даже участвуют в опылении. Но это скорее исключение.

Если на кухне вдруг появился мелкий мотылёк — возможен незваный гость из рода мучных. Эти моли откладывают яйца в продуктах: муке, сухофруктах, крупах. Личинки не просто едят пищу, они оплетают её тонкой паутиной. Впечатления, как минимум, неприятные.

А вот платяная моль специализируется на тканях. Шерсть, шелк, пух — всё это для неё деликатес. Яйца откладываются прямо на одежде, а появившиеся личинки методично превращают любимый свитер в антиквариат.

Чтобы защититься от моли:

  • регулярно убирайтесь в шкафах и кладовых;
  • храните еду в герметичных ёмкостях;
    одежду — в плотных пакетах;
  • и используйте увеличительное стекло — так проще заметить крошечные яйца, прежде чем они "оживут".

Уточнения

Мо́ли - собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых, ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
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