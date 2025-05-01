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5 собак, которые превратят ваш диван в королевство сна

2:23
Зоосфера

Если вы думали, что ваша кошка — чемпион по сну, вы просто не знаете некоторых собак! Есть породы, для которых "спать" — это не просто слово, а целая жизненная философия. Их день проходит в уютных дремах, ленивых потягиваниях и сладком посапывании. Кто они — эти профессиональные сонные головы?

Мопс
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мопс

Кто спит по 18 часов в сутки и совсем не страдает от этого

Ши-тцу: сонный цветок Востока

Ши-тцу — маленький и пушистый представитель китайской знати, чей образ жизни идеально вписывается в спокойный график. Его часто называют "львиной" или "хризантемной" собакой, но по сути он — маленький мастер расслабления. Без нужды в серьёзных нагрузках, ши-тцу легко засыпает хоть на подоконнике, хоть у вас на коленях.

Лхаса Апсо: монах в собачьем теле

Когда-то эта тибетская собака жила при монастырях, охраняя храмы. И кажется, духовная практика сделала её настоящим дзен-мастером сна. Лхаса апсо предан хозяевам, но совершенно не нуждается в суете. Взрослая собака может спать до 14 часов в сутки, а пожилые особи — и вовсе до 18. Устал — поспал. Гениально.

Мопс: сон — его кардио

Этот коренастый брахицефал не любит перегрузок. У него короткий череп, и с дыханием бывает непросто — особенно в жару. Поэтому отдых — это не прихоть, а потребность. Мопсы обожают спать, а заодно славятся своим фирменным храпом. Маленький бодипозитивный компаньон для диванной терапии.

Сенбернар: ленивец альпийских снегов

Массивный и добродушный, сенбернар не только спасатель с картинок, но и знаток сиесты. Из-за медленного метаболизма и размеров до 110 кг, эта собака быстро устает и с удовольствием устраивает себе продолжительные "перезагрузки". Отдых для него — вопрос выживания.

Пату: могучий дремун

Пиренейская горная собака, известная как пату, — идеальный вариант для тех, кто хочет получить большого и доброго друга с тихим нравом. Спокойствие и выносливость — её козыри, а сон — любимое хобби. Когда не нужно охранять стадо, можно отлично выспаться.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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