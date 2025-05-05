Глисты — не ерунда: как паразиты убивают питомца изнутри

Паразиты есть везде: в траве, на обуви, даже на руках. А глисты — самые распространённые. И, увы, большинство владельцев сталкиваются с ними хотя бы раз. Важно не только знать, как с ними бороться, но и почему они опасны.
Гельминты — это не просто "неприятно", а реальная угроза здоровью животного. Они могут жить не только в кишечнике, но и в сердце, печени, лёгких. У заражённого питомца снижается иммунитет, появляется вялость, анемия, проблемы с ЖКТ, зуд, кашель, шерсть теряет блеск. А при запущенной форме возможны серьёзные осложнения — даже летальный исход.
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Но точный диагноз — только у ветеринара.
Обрабатывать животное от паразитов нужно раз в 3 месяца — круглый год, даже если оно не выходит на улицу. Делают это до вакцинации, перед вязкой, а котят и щенков — с 2-4 недель.
Формы: таблетки, капли на холку, суспензии. Все препараты подбираются строго по весу и возрасту.
Совет: всегда наблюдайте, проглотил ли питомец препарат полностью.
Паразиты — это невидимая, но реальная угроза для здоровья вашего питомца. И хотя полностью избежать контакта с глистами почти невозможно, вы можете сделать главное — не дать им прижиться. Регулярная профилактика, внимательное отношение к поведению животного и правильно подобранное средство — простые шаги, которые сохранят здоровье вашего любимца и избавят вас от лишнего стресса. Забота начинается с мелочей, и обработка от паразитов — одна из важнейших.
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