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Глисты — не ерунда: как паразиты убивают питомца изнутри

2:43
Зоосфера

Паразиты есть везде: в траве, на обуви, даже на руках. А глисты — самые распространённые. И, увы, большинство владельцев сталкиваются с ними хотя бы раз. Важно не только знать, как с ними бороться, но и почему они опасны.

Боксёр
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр

Почему глисты — это не ерунда

Гельминты — это не просто "неприятно", а реальная угроза здоровью животного. Они могут жить не только в кишечнике, но и в сердце, печени, лёгких. У заражённого питомца снижается иммунитет, появляется вялость, анемия, проблемы с ЖКТ, зуд, кашель, шерсть теряет блеск. А при запущенной форме возможны серьёзные осложнения — даже летальный исход.

Знаете, что дирофиляриоз (глисты в сердце) передают комары?

Признаки заражения гельминтами

  • Ухудшение или, наоборот, слишком сильный аппетит при потере веса.
  • Вздутие живота, рвота, диарея.
  • Жёлтые слизистые, вялость.
  • Зуд, высыпания.
  • Нехарактерное поедание травы, бумаги и прочего.
  • Глисты в кале.

Но точный диагноз — только у ветеринара.

Профилактика — лучшее лечение

Обрабатывать животное от паразитов нужно раз в 3 месяца — круглый год, даже если оно не выходит на улицу. Делают это до вакцинации, перед вязкой, а котят и щенков — с 2-4 недель.

Формы: таблетки, капли на холку, суспензии. Все препараты подбираются строго по весу и возрасту.

Проверенные средства

  • Дронтал - таблетки широкого спектра.
  • Мильбемакс - эффективен и против дирофиляриоза.
  • Милпразон - аналог с комбинированным действием.
  • Профендер - капли на холку для кошек.
  • Адвокат - защита от внутренних и внешних паразитов.

Как правильно глистогонить

  • Капли: наносим на холку, не купаем до и после
  • Суспензия: удобна для малышей
  • Таблетки: можно спрятать в корм или использовать "таблеткодаватель"

Совет: всегда наблюдайте, проглотил ли питомец препарат полностью.

Паразиты — это невидимая, но реальная угроза для здоровья вашего питомца. И хотя полностью избежать контакта с глистами почти невозможно, вы можете сделать главное — не дать им прижиться. Регулярная профилактика, внимательное отношение к поведению животного и правильно подобранное средство — простые шаги, которые сохранят здоровье вашего любимца и избавят вас от лишнего стресса. Забота начинается с мелочей, и обработка от паразитов — одна из важнейших.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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