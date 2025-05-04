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Не игрушка, а яд: 5 вещей, которые могут навредить питомцу прямо у вас в квартире

2:03
Зоосфера

Мы воспринимаем дом как безопасное место. Но если у вас есть кошка, собака или даже хорёк — взгляните на свой интерьер глазами питомца. Всё, что кажется безобидным, может оказаться настоящей ловушкой.

Провода и электроприборы

Щенки и котята особенно любят пробовать всё "на зуб". Один укус — и удар током. Опасны и горячие приборы: например, кот может прыгнуть на утюг, а собака — обжечься об обогреватель.

  • Что делать: спрячьте провода в защитные каналы, не оставляйте технику без присмотра.

Комнатные растения

Многие популярные цветы ядовиты для животных: диффенбахия, алоэ, фикус. Даже обычная земля в горшке — источник плесени или удобрений.

  • Что делать: уберите опасные растения, предложите кошке "кошачью траву".

Бытовая химия

Питомец может вылизать лапки после уборки или разгрызть упаковку со средством — и получить серьёзное отравление.

  • Что делать: убирайте химию подальше, используйте средства с пометкой "Pet safe".

Свечи и аромалампы

Кот сбросил свечу — и пожар. Собака вдохнула эфирное масло — и отравилась. Эффектные ароматы могут навредить дыханию.

  • Что делать: выбирайте LED-свечи, не оставляйте огонь без присмотра, читайте состав масел.

Аптечка

Даже половина таблетки обезболивающего — смертельная доза для кошки. А питомцы могут заглотить лекарство, играя.

  • Что делать: прячьте аптечку и никогда не лечите животное "по-человечески".

Безопасный дом — это не только крепкие стены, но и внимание к деталям. Привычные вещи могут стать причиной беды, если не учитывать особенности поведения животных. Чтобы ваш питомец чувствовал себя в безопасности, достаточно немного пересмотреть обстановку и убрать потенциальные угрозы. Забота начинается с простого — с внимательности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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