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Кто тут у нас в кустах? Топ-6 опасных пауков России — кого стоит бояться, а кто просто симпатяга

3:40
Зоосфера

В России водится всего один по-настоящему ядовитый и потенциально смертельный паук — чёрная вдова. Все остальные — скорее пугалки, чем реальные угрозы. Да, могут укусить, да, будет больно. Но если вы не аллергик, ничего страшного. Зато в нашем рейтинге мы учли не только токсичность, но и вероятность встречи: вдруг именно он сейчас в тапке.

Паук каракурт или черная вдова
Фото: commons.wikimedia.org by Chuck Evans(, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Паук каракурт или черная вдова

Южный тарантул (мизгирь) — лохматый гигант

  • Где обитает: южные регионы, дачные участки.
  • Размер: до 5 см.
  • Укус: покраснение и отёк, быстро проходит.

Он страшный, но полезный. Живёт в норках, охотится ночью. Мизгирь спасает грядки от вредителей, а вы его тапком… не надо так. Его стоит приравнять к природным защитникам.

"Он защищает посадки от вредителей, а вы заносите на него тапок. Не стыдно?!"

Эрезус (паук-божья коровка) — краснокнижный романтик

  • Где обитает: юг Сибири, луга и поля.
  • Размер: 1-1,5 см.
  • Укус: больнее, чем пчела, но терпимо.

Самцы с точками выглядят как мультяшные божьи коровки. Пугаться их не стоит — при любой опасности сразу бегут в норку. Попадутся на глаза редко.

"Дорогой, ты будешь любить меня, если я потолстею? — Ещё сильнее?!"

Аргиопа Брюнниха (паук-оса) — яркий, как оса

  • Где обитает: вся Россия, солнечные поляны.
  • Размер: до 3 см.
  • Укус: как у осы, но быстро проходит.

Сеть с зигзагом, яркий полосатый окрас — такой паук сразу бросается в глаза. Но и не прячется: кусается только в случае крайней необходимости.

"Если животное яркое — лучше его не трогать!"

Стеатода (ложная чёрная вдова) — перепутать легко

  • Где обитает: юг России, сараи, углы домов.
  • Укус: слабость, как при простуде.

Похож на каракурта, но не так опасен. Чаще пугает своим видом. Реакции бывают неприятными, но не смертельными. Главное — не паниковать.

"Паук-то не сильно ядовитый, но если уверовать в его смертельность, укус перенесётся очень тяжело."

Желтосумый колющий паук — маленький, но дерзкий

  • Где обитает: поля, дома, сараи.
  • Размер: до 1,5 см.
  • Укус: как оса, но держится несколько дней.

Прячется где угодно, нападает без предупреждения. Особенно злобен, если охраняет потомство. Самый бодрый паук рейтинга.

"Даже на фотографии выглядит так, будто готов быкануть."

Каракурт (чёрная вдова) — та самая

  • Где обитает: юг России, заброшки, дупла.
  • Размер: самка — 1,5 см.
  • Укус: очень опасный, но не всегда смертельный.

Яд влияет на нервную систему, вызывает судороги и спазмы. Но! В больницах есть противоядие, а сама вдова не нападает первой.

"С 1850 по 1950 год из 1000 укусов только 2-50 заканчивались смертельно. И это до появления противоядия!"

Главное — сохраняйте спокойствие

Не лезьте руками в кусты, не суйте ногу в тапок без проверки и не путайте пауков с киношными монстрами. А если уж встретились — теперь вы точно знаете, кто перед вами. Страх отступает, когда на вашей стороне информация.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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