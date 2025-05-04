Кто тут у нас в кустах? Топ-6 опасных пауков России — кого стоит бояться, а кто просто симпатяга

В России водится всего один по-настоящему ядовитый и потенциально смертельный паук — чёрная вдова. Все остальные — скорее пугалки, чем реальные угрозы. Да, могут укусить, да, будет больно. Но если вы не аллергик, ничего страшного. Зато в нашем рейтинге мы учли не только токсичность, но и вероятность встречи: вдруг именно он сейчас в тапке.
Он страшный, но полезный. Живёт в норках, охотится ночью. Мизгирь спасает грядки от вредителей, а вы его тапком… не надо так. Его стоит приравнять к природным защитникам.
"Он защищает посадки от вредителей, а вы заносите на него тапок. Не стыдно?!"
Самцы с точками выглядят как мультяшные божьи коровки. Пугаться их не стоит — при любой опасности сразу бегут в норку. Попадутся на глаза редко.
"Дорогой, ты будешь любить меня, если я потолстею? — Ещё сильнее?!"
Сеть с зигзагом, яркий полосатый окрас — такой паук сразу бросается в глаза. Но и не прячется: кусается только в случае крайней необходимости.
"Если животное яркое — лучше его не трогать!"
Похож на каракурта, но не так опасен. Чаще пугает своим видом. Реакции бывают неприятными, но не смертельными. Главное — не паниковать.
"Паук-то не сильно ядовитый, но если уверовать в его смертельность, укус перенесётся очень тяжело."
Прячется где угодно, нападает без предупреждения. Особенно злобен, если охраняет потомство. Самый бодрый паук рейтинга.
"Даже на фотографии выглядит так, будто готов быкануть."
Яд влияет на нервную систему, вызывает судороги и спазмы. Но! В больницах есть противоядие, а сама вдова не нападает первой.
"С 1850 по 1950 год из 1000 укусов только 2-50 заканчивались смертельно. И это до появления противоядия!"
Не лезьте руками в кусты, не суйте ногу в тапок без проверки и не путайте пауков с киношными монстрами. А если уж встретились — теперь вы точно знаете, кто перед вами. Страх отступает, когда на вашей стороне информация.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".