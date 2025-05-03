Милые, но не всеядные: чем действительно угощать белку, чтобы не навредить

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если увидел в парке белку — считай, день удался. Эти ловкие пушистики с удовольствием примут угощение, но подходить к выбору еды нужно с умом: не всё, что кажется полезным, безопасно для белок.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белка

Что они едят в дикой природе

В рацион белки входят

Семена из шишек, кедровые орешки, желуди.

Ягоды, грибы, почки деревьев.

Насекомые, яйца птиц, мелкие грызуны.

Что можно смело предлагать белке

Грецкие орехи (без скорлупы) , кедровые, фундук, тыквенные и подсолнечные семечки (нежареные и несолёные).

, кедровые, фундук, тыквенные и подсолнечные семечки (нежареные и несолёные). Овощи и фрукты : морковь, огурцы, груши, яблоки, бананы, ягоды (вишню — без косточек).

: морковь, огурцы, груши, яблоки, бананы, ягоды (вишню — без косточек). Сухофрукты : курага, инжир, рябина — без сахара и консервантов.

: курага, инжир, рябина — без сахара и консервантов. Отварное яйцо или маленький кусочек несолёного сала (зимой).

Всё - в умеренном количестве. И лучше положить рядом, а не кормить с рук: это всё-таки дикое животное.

А что — строго нельзя

Миндаль (яд для белок), арахис, жареные орехи.

Сладости, булки, хлеб, фастфуд.

Солёные снеки (фисташки, сухарики).

Молочные продукты, картофель, кукуруза, цитрусовые.

Продукты с плесенью или химией.

Белке легко навредить: избыток сахара — и сердце может не выдержать. Хлеб — и начнётся обезвоживание. Поэтому угощения должны быть максимально натуральными и простыми.

Хочешь помочь — построй кормушку

Для холодного времени года белкам можно подвешивать кормушки на ветки — из тонких деревянных досок, без гвоздей и лака. Высота — не ниже 5 м от земли, чтобы зверёк чувствовал себя в безопасности. И не забудь подкладывать сухофрукты, орешки и зёрна — это будет настоящим спасением для беличьей семьи.

Уточнения

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих.

