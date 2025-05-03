Милые, но не всеядные: чем действительно угощать белку, чтобы не навредить

Белке легко навредить: избыток сахара — и сердце может не выдержать. Хлеб — и начнётся обезвоживание. Поэтому угощения должны быть максимально натуральными и простыми.
Хочешь помочь — построй кормушку
Для холодного времени года белкам можно подвешивать кормушки на ветки — из тонких деревянных досок, без гвоздей и лака. Высота — не ниже 5 м от земли, чтобы зверёк чувствовал себя в безопасности. И не забудь подкладывать сухофрукты, орешки и зёрна — это будет настоящим спасением для беличьей семьи.
Уточнения
Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих.