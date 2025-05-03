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Милые, но не всеядные: чем действительно угощать белку, чтобы не навредить

2:00
Зоосфера

Если увидел в парке белку — считай, день удался. Эти ловкие пушистики с удовольствием примут угощение, но подходить к выбору еды нужно с умом: не всё, что кажется полезным, безопасно для белок.

Белка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белка

Что они едят в дикой природе

В рацион белки входят

  • Семена из шишек, кедровые орешки, желуди.
  • Ягоды, грибы, почки деревьев.
  • Насекомые, яйца птиц, мелкие грызуны.

Что можно смело предлагать белке

  • Грецкие орехи (без скорлупы), кедровые, фундук, тыквенные и подсолнечные семечки (нежареные и несолёные).
  • Овощи и фрукты: морковь, огурцы, груши, яблоки, бананы, ягоды (вишню — без косточек).
  • Сухофрукты: курага, инжир, рябина — без сахара и консервантов.
  • Отварное яйцо или маленький кусочек несолёного сала (зимой).

Всё - в умеренном количестве. И лучше положить рядом, а не кормить с рук: это всё-таки дикое животное.

А что — строго нельзя

  • Миндаль (яд для белок), арахис, жареные орехи.
  • Сладости, булки, хлеб, фастфуд.
  • Солёные снеки (фисташки, сухарики).
  • Молочные продукты, картофель, кукуруза, цитрусовые.
  • Продукты с плесенью или химией.

Белке легко навредить: избыток сахара — и сердце может не выдержать. Хлеб — и начнётся обезвоживание. Поэтому угощения должны быть максимально натуральными и простыми.

Хочешь помочь — построй кормушку

Для холодного времени года белкам можно подвешивать кормушки на ветки — из тонких деревянных досок, без гвоздей и лака. Высота — не ниже 5 м от земли, чтобы зверёк чувствовал себя в безопасности. И не забудь подкладывать сухофрукты, орешки и зёрна — это будет настоящим спасением для беличьей семьи.

Уточнения

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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