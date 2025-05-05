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Ловкость рук и никакой паники: как дать кошке таблетку без сцены из триллера

1:45
Зоосфера

Давать кошке лекарство — ещё тот квест. Она упрямо закрывает рот, прячется, вырывается, а таблетка в итоге оказывается под диваном. Но можно обойтись без стресса — если знать хитрые приёмы.

Девушка с кошкой породы Сфинкс
Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Девушка с кошкой породы Сфинкс

Главное правило — сохраняй спокойствие. Кошки чувствуют твоё напряжение и тоже начинают паниковать. Готовь лекарство заранее, чтобы не шуршать блистерами у неё на глазах. Действуй мягко, уверенно и по возможности — без спешки.

Вот 7 способов, которые действительно работают

Спрятать в еде

  • Если таблетка без запаха и вкуса, положи её в корм. Или растолки и перемешай. Но будь внимателен: кошка может аккуратно обойти "опасный" участок.

Смешать с водой и влить шприцем

  • Измельчи таблетку, разведи водой и аккуратно впрысни в рот без иглы. Лучше — за щеку.

Использовать таблеткодаватель

  • Это как шприц с "толчком". Удобно, если не хочешь рисковать пальцами. Нужно немного тренировки, но эффект — отличный.

Намазать на лапу или нос

  • Смешай порошок с лакомством и намажь туда, откуда она точно слижется.

Замаскировать в угощении

  • Спрячь таблетку в шарик из любимого паштета или пюре — кошка проглотит, не заметив подвоха.

Положить прямо на язык

  • Для уверенных: открываешь пасть, быстро кидаешь таблетку на корень языка и мягко массируешь горло.

Выбрать препарат с вкусом

  • Некоторые лекарства делают с мясным вкусом — кошки едят их как лакомство.

После приёма обязательно похвали кошку и угости чем-то вкусным (если можно). Так она запомнит, что "лекарство — это не катастрофа".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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