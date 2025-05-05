Ловкость рук и никакой паники: как дать кошке таблетку без сцены из триллера

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Давать кошке лекарство — ещё тот квест. Она упрямо закрывает рот, прячется, вырывается, а таблетка в итоге оказывается под диваном. Но можно обойтись без стресса — если знать хитрые приёмы.

Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian Девушка с кошкой породы Сфинкс

Главное правило — сохраняй спокойствие. Кошки чувствуют твоё напряжение и тоже начинают паниковать. Готовь лекарство заранее, чтобы не шуршать блистерами у неё на глазах. Действуй мягко, уверенно и по возможности — без спешки.

Вот 7 способов, которые действительно работают

Спрятать в еде

Если таблетка без запаха и вкуса, положи её в корм. Или растолки и перемешай. Но будь внимателен: кошка может аккуратно обойти "опасный" участок.

Смешать с водой и влить шприцем

Измельчи таблетку, разведи водой и аккуратно впрысни в рот без иглы. Лучше — за щеку.

Использовать таблеткодаватель

Это как шприц с "толчком". Удобно, если не хочешь рисковать пальцами. Нужно немного тренировки, но эффект — отличный.

Намазать на лапу или нос

Смешай порошок с лакомством и намажь туда, откуда она точно слижется.

Замаскировать в угощении

Спрячь таблетку в шарик из любимого паштета или пюре — кошка проглотит, не заметив подвоха.

Положить прямо на язык

Для уверенных: открываешь пасть, быстро кидаешь таблетку на корень языка и мягко массируешь горло.

Выбрать препарат с вкусом

Некоторые лекарства делают с мясным вкусом — кошки едят их как лакомство.

После приёма обязательно похвали кошку и угости чем-то вкусным (если можно). Так она запомнит, что "лекарство — это не катастрофа".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

