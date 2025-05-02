Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян
Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия
Концерт сорван: Орбакайте могла стать жертвой предвыборной борьбы в Латвии
Дно океана хранит правду: найдена структура, разрушающая учебники истории
Новый закон заморозил стройку? Что теперь будет с частными домами
Креветки в сливках: секрет пасты, за которую не стыдно перед гурманами
Привычка, которая мешает вам худеть — и как её исправить

Отравление заботой: когда человеческие таблетки становятся смертельными для животных

2:17
Зоосфера

Питомец хандрил — и рука тянется к аптечке? Это может закончиться трагедией. Французское агентство ANSES бьёт тревогу: обезболивающие и жаропонижающие средства для людей могут быть смертельно опасны для собак и кошек.

Уставшая кошка
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая кошка

Парацетамол и аспирин — яд для кошки

Если у вашей кошки поднялась температура, не спешите давать ей парацетамол — даже в микродозе. По словам ANSES, у кошек полностью отсутствует фермент, который расщепляет это вещество. В результате парацетамол накапливается в печени и вызывает тяжелейшее отравление. Даже малая доза способна убить животное. У собак метаболизм справляется немного лучше, но и для них риск остаётся высоким — особенно при передозировке.

Ибупрофен и аспирин: опасность скрыта в побочках

Популярные у людей противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или аспирин, разрушают желудочную защиту у животных, перегружают почки и могут вызвать судороги, кому и даже смерть. У кошек реакция развивается быстрее и тяжелее. Аспирин иногда применяется ветеринарами, но строго под контролем и в минимальных дозах — например, при лечении тромбоза.

Самолечение — главный источник отравлений

Многие случаи отравлений происходят по ошибке — владельцы пытаются "облегчить страдания" питомца без консультации с ветеринаром. Но вес животного — не единственный фактор: у собак и кошек другой метаболизм, и даже корректировка дозировки не спасает от риска.

Отравление человеческими препаратами может проявляться слабостью, рвотой, судорогами, отказом почек или внутренним кровотечением. В этом случае нужно немедленно обратиться к ветеринару или в токсикологический центр.

Опасны не только обезболивающие

Кроме жаропонижающих, опасность представляют антидепрессанты, анксиолитики и даже витамины. Например, передозировка витамина D способна привести к отравлению и нарушению работы органов.

Для животных существуют специальные препараты — безопасные, проверенные и разработанные с учетом особенностей их организма.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет
Новости спорта
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный
Здоровье
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Последние материалы
Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия
Концерт сорван: Орбакайте могла стать жертвой предвыборной борьбы в Латвии
Дно океана хранит правду: найдена структура, разрушающая учебники истории
Новый закон заморозил стройку? Что теперь будет с частными домами
Креветки в сливках: секрет пасты, за которую не стыдно перед гурманами
Привычка, которая мешает вам худеть — и как её исправить
История любви в иллюзиях: Погребняк о разводе Галустяна и Штефанец
Переверните клюквенный пирог — и получите яркий десерт к празднику
Виктория Боня снова лезет на Эверест: тревога фанатов и мрачные шутки о прахе
Сицилийское чудо: пляж Сан-Вито-Ло-Капо получил мировое признание — в чём секрет?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.