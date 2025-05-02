Отравление заботой: когда человеческие таблетки становятся смертельными для животных

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Питомец хандрил — и рука тянется к аптечке? Это может закончиться трагедией. Французское агентство ANSES бьёт тревогу: обезболивающие и жаропонижающие средства для людей могут быть смертельно опасны для собак и кошек.

Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая кошка

Парацетамол и аспирин — яд для кошки

Если у вашей кошки поднялась температура, не спешите давать ей парацетамол — даже в микродозе. По словам ANSES, у кошек полностью отсутствует фермент, который расщепляет это вещество. В результате парацетамол накапливается в печени и вызывает тяжелейшее отравление. Даже малая доза способна убить животное. У собак метаболизм справляется немного лучше, но и для них риск остаётся высоким — особенно при передозировке.

Ибупрофен и аспирин: опасность скрыта в побочках

Популярные у людей противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или аспирин, разрушают желудочную защиту у животных, перегружают почки и могут вызвать судороги, кому и даже смерть. У кошек реакция развивается быстрее и тяжелее. Аспирин иногда применяется ветеринарами, но строго под контролем и в минимальных дозах — например, при лечении тромбоза.

Самолечение — главный источник отравлений

Многие случаи отравлений происходят по ошибке — владельцы пытаются "облегчить страдания" питомца без консультации с ветеринаром. Но вес животного — не единственный фактор: у собак и кошек другой метаболизм, и даже корректировка дозировки не спасает от риска.

Отравление человеческими препаратами может проявляться слабостью, рвотой, судорогами, отказом почек или внутренним кровотечением. В этом случае нужно немедленно обратиться к ветеринару или в токсикологический центр.

Опасны не только обезболивающие

Кроме жаропонижающих, опасность представляют антидепрессанты, анксиолитики и даже витамины. Например, передозировка витамина D способна привести к отравлению и нарушению работы органов.

Для животных существуют специальные препараты — безопасные, проверенные и разработанные с учетом особенностей их организма.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

