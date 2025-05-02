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Отвращение напрасно: эти животные делают больше добра, чем некоторые люди

2:41
Зоосфера

Мы привыкли считать их опасными, противными или просто бесполезными. Но лисы, мухи, крысы и даже тараканы — вовсе не такие злодеи, как кажется на первый взгляд. У каждого из них есть своя важная миссия в природе — и без них наш мир был бы куда менее устойчивым.

Лиса
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиса

Лиса — санитар леса и защитник урожая

Чаще всего рыжую лису винят в разорённых курятниках. Однако её главное меню — это полёвки и мыши, настоящие вредители полей. Лиса помогает регулировать их численность, снижая необходимость использовать яды, опасные для всех обитателей экосистемы. Более того, с 2001 года она перестала быть переносчиком бешенства, а питаясь падалью, ещё и предотвращает распространение инфекций.

Куница, ласка и ищейка: не только воришки

Да, они могут наведаться за яйцами. Но куда чаще — это охотники на грызунов, переносчиков боррелиоза (болезни Лайма). Их участие в пищевой цепочке снижает численность мышей — основных хозяев клещей. К тому же куница и ласка — одиночки, и в курятники захаживают крайне редко.

Вороны и грачи: чистильщики и помощники аграриев

Чёрных птиц часто обвиняют в порче посевов. Однако они поедают насекомых-вредителей, личинок, падаль и предотвращают загрязнение кормов. Ворон — это своего рода городской стервятник: он помогает природе избавляться от опасного биомусора.

Мухи, мошки и комары — подопытные герои и санитарная служба

Мухи ускоряют разложение органики, а их личинки питают множество других животных. Мошки-дрозофилы — ключевые участники генетических исследований, включая изучение болезни Альцгеймера. Даже комары, несмотря на свою репутацию, участвуют в разработке антикоагулянтов, а их самцы помогают очищать стоячую воду от бактерий.

Крысы: от свалок до разминирования

Крысы не только уничтожают отходы в городах, но и спасают жизни: благодаря обострённому обонянию их обучают находить мины, наркотики и даже рак по образцам дыхания. Их используют в научных исследованиях, а в некоторых странах — как союзников в гуманитарных миссиях.

Даже тараканы приносят пользу

В дикой природе тараканы участвуют в переработке мёртвой растительности, ускоряя формирование плодородной почвы. Они — часть пищевой цепи и источник питания для многих видов животных.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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