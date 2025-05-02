Жук, который может поселиться в глазу — плакать от него будете неделю

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Австралийские офтальмологи вновь фиксируют всплеск необычной и крайне болезненной глазной инфекции, известной как "рождественский глаз". Эта сезонная проблема появляется каждое лето, но в последние годы приобретает всё более широкие масштабы. Новый пик ожидается уже в ближайшие месяцы, с началом сезона сбора урожая в юго-восточных регионах страны.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз человека

Как всё начинается: жук, которого вы не заметите

Источником проблемы остаётся крошечный местный жук — ортоперус. Его длина едва превышает 1 мм, а вот последствия контакта с ним могут быть мучительными. Дело в том, что внутри насекомого содержится вещество педерин — сильный токсин, который вызывает химический ожог слизистой.

Достаточно случайно раздавить жука рукой и потереть глаз — и уже через несколько часов развивается воспаление роговицы с волдырями и изъязвлением эпителия. Пострадавшие жалуются на жжение, слезотечение и острую боль.

"По шкале от 1 до 10 пациенты называют боль на уровне 9. Это одна из самых сильных глазных болей, с которой мы сталкиваемся", — делится наблюдениями офтальмолог Роб Холлоуэй.

Почему болезнь называется "рождественской"

Пик заболеваний приходится на декабрь-январь, когда в Австралии — лето и разгар сбора урожая. В это время люди чаще контактируют с полевой растительностью, где и обитают жуки-ортоперусы. Особенно подвержены фермеры и жители сельских районов.

Патология получила и другие названия: "кератит жнеца", "синдром Олбери-Водонга". В некоторых клиниках число пациентов выросло в три раза по сравнению с нормой.

Хорошие новости: болезнь лечится

Несмотря на болезненные симптомы, лечение относительно простое — глазные капли и покой. Через 1-2 недели воспаление проходит, а зрение полностью восстанавливается. Однако врачи напоминают: при малейших симптомах важно сразу обратиться за помощью, чтобы избежать осложнений.

В Европе и России такие случаи маловероятны — жук-носитель обитает только в Австралии. Но туристам, отправляющимся в сельские районы страны летом, стоит быть особенно осторожными.

Уточнения

Жесткокры́лые или жуки́ (лат. Coleoptera), — отряд насекомых, представители которого характеризуются видоизменением передних крыльев в твёрдые, сильно склеротизированные, либо кожистые надкрылья, лишённые жилкования, с сохранением перепончатых задних крыльев, служащих для полёта и в спокойном состоянии сложенных под надкрыльями.

