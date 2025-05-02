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У одной девять жизней, у другого — семь лет: почему кошки обгоняют собак по долголетию

1:52
Зоосфера

Кошки и собаки живут рядом с человеком веками. Но есть один важный факт, который сложно не заметить: в среднем кошки живут дольше. Пока собаки доживают до 10-13 лет, кошки могут радовать своих хозяев 15-20 лет и дольше. Почему так происходит?

Кошка в саду
Фото: Designed be Freepik by freestockcenter is licensed under Public domian
Кошка в саду

Размер не главное — но у собак это работает иначе

У животных есть общее правило: чем крупнее, тем дольше живёт. Но у собак — всё наоборот. Маленькие породы (например, чихуахуа) живут дольше, а гиганты вроде догов редко доживают даже до 8 лет. Организм крупных собак быстрее изнашивается, и на нём сильнее сказываются генетические перегрузки.

Эволюция на стороне кошек

Кошки по природе одиночки. Это дало им преимущество — меньше контактов с другими животными, меньше инфекций. Собаки — стайные и социальные, что повышает риск вирусов и травм.

Умение выживать

Кошки — мастера самосохранения. Они ловкие, осторожные, редко попадают в опасные ситуации. А ещё им нужно меньше еды и воды — так устроена их дикая физиология. Это помогает экономить ресурсы организма и продлевать его работу.

Селекция: помогла или навредила

Собаки прошли долгий путь селекции. Появилось множество пород — и с ними десятки проблем: дисплазия, сердечные пороки, болезни дыхания. Кошек тоже выводили, но не так агрессивно. Поэтому их здоровье в целом крепче.

А что насчёт медицины

Современная ветеринария — важный фактор долголетия. Но даже при равном уходе кошки чаще оказываются крепче и устойчивее к болезням. Их иммунная система эффективнее справляется с нагрузкой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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