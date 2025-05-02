Усатый электрик: почему кошки любят провода — и чем это заканчивается

Если кошка грызёт провода, это не просто вредная привычка, а потенциальная катастрофа. Короткое замыкание, удар током, проблемы с желудком — последствий хватает. Но хорошая новость в том, что от этого поведения можно избавиться. Главное — понять, зачем она это делает.
Причин у "проводогрызения" немало:
Инстинкты. Для кошки шнур — это змея, и его надо атаковать.
Зубы. У котят могут чесаться дёсны, у взрослых — болеть зубы.
Скука. Если игрушек нет, а провода свисают с тумбы — это уже развлечение.
Любопытство. Особенно у котят: они исследуют мир, включая электричество.
Стресс. Переезд, одиночество, перемены — грызение помогает успокоиться.
Питомец может получить удар током.
Проглоченная изоляция вызовет проблемы с ЖКТ.
Пожар — реальная угроза, если замкнёт провод.
Спрячьте провода. Убирайте лишнее, используйте защитные трубки, не оставляйте зарядки на виду.
Предложите альтернативу. Лакомства для грызения, специальные игрушки, интерактивные кормушки.
Запахи-отпугиватели. Лимон, лаванда, алоэ — кошки их не любят. Но пробуйте осторожно: не всем подходит.
Двусторонний скотч. Клеятся лапы? Минус один интерес к проводу.
Больше игр. Занимайте охотника: удочки, мышки, лазеры. Энергия уйдёт в игру, а не в провод.
Не ругайте. Страх только усилит тревожность.
Не используйте эфирные масла. Они токсичны для кошек.
Не игнорируйте. Частое грызение может быть признаком болезни.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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