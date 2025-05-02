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Усатый электрик: почему кошки любят провода — и чем это заканчивается

Зоосфера

Если кошка грызёт провода, это не просто вредная привычка, а потенциальная катастрофа. Короткое замыкание, удар током, проблемы с желудком — последствий хватает. Но хорошая новость в том, что от этого поведения можно избавиться. Главное — понять, зачем она это делает.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Что движет усатой

Причин у "проводогрызения" немало:

  • Инстинкты. Для кошки шнур — это змея, и его надо атаковать.

  • Зубы. У котят могут чесаться дёсны, у взрослых — болеть зубы.

  • Скука. Если игрушек нет, а провода свисают с тумбы — это уже развлечение.

  • Любопытство. Особенно у котят: они исследуют мир, включая электричество.

  • Стресс. Переезд, одиночество, перемены — грызение помогает успокоиться.

Чем это опасно

  • Питомец может получить удар током.

  • Проглоченная изоляция вызовет проблемы с ЖКТ.

  • Пожар — реальная угроза, если замкнёт провод.

Как остановить это поведение

  1. Спрячьте провода. Убирайте лишнее, используйте защитные трубки, не оставляйте зарядки на виду.

  2. Предложите альтернативу. Лакомства для грызения, специальные игрушки, интерактивные кормушки.

  3. Запахи-отпугиватели. Лимон, лаванда, алоэ — кошки их не любят. Но пробуйте осторожно: не всем подходит.

  4. Двусторонний скотч. Клеятся лапы? Минус один интерес к проводу.

  5. Больше игр. Занимайте охотника: удочки, мышки, лазеры. Энергия уйдёт в игру, а не в провод.

Что делать нельзя

  • Не ругайте. Страх только усилит тревожность.

  • Не используйте эфирные масла. Они токсичны для кошек.

  • Не игнорируйте. Частое грызение может быть признаком болезни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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